Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذير من شركة مايكروسوفت: هذه الأغنية تدمر حاسوبكم!

Lebanon 24
20-08-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-982425-637965624964163417.png
Doc-P-982425-637965624964163417.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف تحقيق أجرته شركة مايكروسوفت في سلسلة مشكلات غامضة أصابت عددا كبيرا من الأجهزة المحمولة (لاب توب) بسبب "أغنية" جرى تشغيلها عبر الإنترنت أو تحميلها على الجهاز.

 

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أمس الجمعة، أن مايكروسوفت نشرت بيانا على مدونتها، قال فيه مهندس البرمجيات الرئيسي للشركة، ريموند تشين "إن إحدى أكبر شركات تصنيع أجهز الكمبيوتر وجدت أن تشغيل أغنية الفنانة الأميركية جانيت جاكسون (إيقاع الأمة)، قادرة على تخريب بعض أنواع الحواسيب المحمولة".

 

ولكن الأمر لم يتوقف هنا، إذ وجد التحقيق أن تشغيل هذه الأغنية يؤدي إلى حدوث تعطل لدى أجهزة من صنع منافسين، وذلك في حال كان هذا الجهاز قريبا من الجهاز الآخر الذي يشغل الأغنية.

 

واتضح أن الأغنية التي صدرت عام 1989، تحتوي على واحد من تردادت الرنين الطبيعي في القرص الصلب في الحاسوب الذي تستخدمه هذه الشركة وغيرها.

 

ولأن الأصوات ببساطة موجات سمعية، فهناك طول موجي لكل مادة يمكن أن تخلق أكبر قدر من الاهتزاز، وهذا ما يعرف بالرنين المتوسط.

 

وتبين أن أجهزة الحواسيب المحمولة المتضررة التي جرى شحنها منذ عام 2005، تأثرت بتردد كان في أغنية جانيت جاكسون.

(سكاي نيوز)

Advertisement
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-08-20
05:00 | 2022-08-20
23:00 | 2022-08-19
16:00 | 2022-08-19
14:00 | 2022-08-19
11:00 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website