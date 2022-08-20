قبل طرحه في 7 أيلول.. تعرّف إلى ميزات هاتف آيفون 14 الجديدة

تعقد شركة أبل مؤتمرها السنوي في 7 أيلول المقبل للكشف عن هواتف آيفون 14 الجديدة، حيث ستطرح أحدث إصدار من منتج يولد أكثر من نصف مبيعاتها.

وستبدأ أجهزة آيفون الجديدة موسماً مزدحماً بالمنتجات في الخريف، والذي سيشمل أيضاً العديد من أجهزة ماك الجديدة وأجهزة آيباد منخفضة وعالية الجودة و3 طرازات من أبل واتش.

ويأتي الكشف عن المنتج الرئيسي لشركة أبل في وقت غير مستقر بالنسبة للصناعة. إذ بدأت مبيعات الهواتف الذكية في التأقلم مع التضخم والاضطرابات الاقتصادية مؤخراً. ولكن يبدو أن شركة أبل تحقق أداءً أفضل من نظيراتها؛ إذا حققت هواتف آيفون مبيعات جيدة في الربع الأخير، وقد أشارت الشركة إلى الموردين بأنها لا تتوقع حدوث انخفاض في الطلب.

محرك الربح الرئيسي

وعادةً ما يعلن عملاق التكنولوجيا الأميركي عن منتجات أخرى إلى جانب آيفون، بما في ذلك أحدث ساعات أبل. وعادةً ما تطرح الشركة جهاز آيفون الجديد في المتاجر بعد حوالي أسبوع ونصف من الكشف عنه، ومن المتوقع أن تلتزم أبل بهذا النمط في 2022. كما تم إخبار بعض موظفي متاجر البيع بالتجزئة بالاستعداد لإصدار منتج جديد رئيسي في 16 أيلول.

وتعتزم الشركة بث الحدث عبر الإنترنت استمراراً للنهج الذي تبنته في بداية وباء كورونا. عمليات إطلاق أبل هي شؤون مصقولة للغاية، وقد بدأ الموظفون بالفعل في تسجيل مقاطع العرض التقديمي خلال الأسابيع القليلة الماضية، حسبما أفادت "بلومبرغ نيوز".

ورفضت متحدثة باسم شركة أبل التعليق على توقيت الحدث. ونظراً لأن الإعلان لا يزال على بعد حوالي 3 أسابيع، فقد تتغير خطط الشركة، لكن عادةً ما تكشف أبل عن أحدث أجهزة آيفون في النصف الأول من شهر سبتمبر.

آيفون 14 القياسي

سيبدو آيفون 14 القياسي مشابهاً لجهاز آيفون 13، على الرغم من أن الشركة ستلغي الإصدار 5.4 بوصة "mini" وتضيف نموذجاً بشاشة 6.7 بوصة. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها أبل جهاز آيفون غير "برو" بشاشة بهذا الحجم.

كما تخطط الشركة لتغييرات أكبر لخط آيفون 14 برو. إذ ستقوم أبل باستبدال فتحة الكاميرا الأمامية، والمعروفة باسم "نوتش"، بفتحة على شكل حبة لمستشعرات Face ID ومنطقة بحجم ثقب للكاميرا. وسيعطي هذا للمستخدمين مساحة شاشة أكبر قليلاً. كما تضيف الشركة أيضاً شريحة أسرع إلى آيفون 14 برو. وفي غضون ذلك، ستحتفظ أبل بشريحة A15 من آيفون 13 في طرازات آيفون 14 العادية.

فيما ستكون التغييرات الأكثر أهمية في آيفون 14 برو في نظام الكاميرا، والذي سيظهر بشكل أكبر قليلاً للمستهلكين. إذ ستحصل طرازات برو على كاميرا بزاوية عريضة بدقة 48 ميغا بكسل إلى جانب مستشعرات فائقة الدقة بدقة 12 ميغا بكسل ومستشعرات تليفوتو. وتخطط أبل أيضاً لإدخال تحسينات على تسجيل الفيديو وعمر البطارية.

(العربية)