كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)

ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية ان 100 روبوت على هيئة الكلب رقصوا في مؤتمر الروبوتات العالمي الذي افتتح الخميس 18 آب في بكين في مركز المؤتمرات الدولي "إتشوان" بجنوب شرق بكين.

ويعقد المؤتمر الذي سيستمر لغاية 21 آب تحت شعار "الابتكار المشترك، والتبادل والنقاش وإحراز منفعة متبادلة".

فيما يتعلق برقصة الروبوتات رباعية الأرجل فإنه أصبح من أروع العروض التي أقيمت على هامش المؤتمر الذي تقلص برنامجه إلى حد بعيد بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء "كوفيد" المستمر. لذلك فإن كل الشركات والجمعيات والخبراء في مجال تقنيات الروبوتات يشاركون في مؤتمر العام الجاري عن بعد.

وتكرّس الرقصة المذكورة إلى النمر، بصفته رمزا لعام 2022، لذلك جلست على كل روبوت لعبة للشبل الصغير صنعت وفقا للتكنولوجية الصينية التقليدية. واستغرق العرض بضع دقائق فقط، لكنه لفت اهتمام الجمهور والأطفال على وجه الخصوص على الرغم من المطر المستمر.

وقال ناطق باسم شركة Unitree Robotics الصينية في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" على هامش المؤتمر إن الروبوت على هيئة الكلب يمكن أن يعمل لمدة ساعتين بدون أن يشحن بطارياته. كما يمكنه أن ينقل حمولة بوزن حتى 100 كيلوغرام، ويمكن ركوبه والصعود إلى الجبل بطيئا.

وأضاف الناطق أن منتجات الشركة تتمتع بشعبية في روسيا حيث بيعت نحو 100 نسخة منها.

يذكر أن مؤتمر الروبوتات العالمي يشارك فيه 300 شخص يمثلون صناعة الروبوتات من 15 بلدا.

(روسيا اليوم)