28
o
بيروت
29
o
طرابلس
19
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
عربة صديقة للبيئة لمساعدة عمال النظافة... تعرف إليها
Lebanon 24
20-08-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حب الاختراع وشغف الابتكار منذ الصغر، ولّدا لدى شاب مغربي باحث في الطاقات المتجددة، الرغبة في البحث عن حلول مبتكرة لمشاكل يومية تواجه عمال النظافة وتسهّل مهامهم.
واخترع الدكتور والباحث في مجال الطاقات المتجددة إدريس أيت الحاج، عربة تعمل بالطاقة الشمسية، لتسهيل مهمة عمال النظافة من خلال الاستفادة من الحرارة التي تشهدها مناطق الجنوب الشرقي طيلة العام.
Advertisement
وتتضمن العربة المبتكرة لوحين لإنتاج الطاقة الشمسية الكافية لتشغيلها، وبطاريتين لتخزينها، ثم محول للتيار الكهربائي ومكنسة أوتوماتيكية وحاويات لفرز النفايات حسب طبيعتها.
واستغرق العمل على هذا الاختراع حوالي ستة أشهر تم خلالها تجربة العربة عدة مرات، كما تم استعمالها في الأزقة والممرات الضيقة بالمدن القديمة.
وتشكل العربة حلا بديلا عن العربات والسيارات من الحجم الكبير والمتوسط التي لا تستطيع الوصول للأماكن الضيقة ما يرهق عمال النظافة، ويتسبب بتراكم النفايات.
وعن اختراعه، قال أيت الحاج، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن فكرة الابتكار جاءت أولا لأنه باحث مهتم بالطاقات المتجددة ويتحدر من الجنوب الشرقي الذي يشهد ارتفاعا في درجة الحرارة في الصيف تتجاوز 50 درجة، ما يفاقم من معاناة عمال النظافة.
وأضاف: "يبذل عمال النظافة مجهودا كبيرا في فرز الحاويات حيث يشتغلون منذ الساعات الأولى من الصباح، الأمر الذي يتطلب الإنارة خصوصا في الأحياء المظلمة، الشيء الذي جعلني أفكر في ابتكار بسيط وغير مكلف وله مردودية وفوائد كبيرة في العمل تتجلى في عربة تشتغل بالطاقة الشمسية النظيفة".
وتابع المخترع، أنه حاول في ابتكاره للعربة استغلال وجود الطاقة الشمسية التي تزخر بها المنطقة وهي ثروة كبيرة ومجانية ومتوفرة على طول السنة وصديقة البيئة في الوقت نفسه.
ووفق المخترع فإن العربة تضم أيضا مقعدا مريحا يجلس فوقه عامل النظافة، ومكانا مخصصا لشحن الهواتف ومكبرات صوت لتمكين عامل النظافة من الاستماع للموسيقى والقنوات الإذاعية، هذا إلى جانب مصابيح منبهة للمركبات بوجود العامل.
ومن مزايا العربة أيضا أنها تحتوي على لوحة إلكترونية لعرض شعارات وعبارات تحثّ على النظافة.
وتمنى المخترع أن يجد مشروعه القبول من جانب المجالس المنتخبة والجمعيات المهتمة والمستثمرين ورجال الأعمال لإخراجه إلى حيز الوجود وتعميمه على مدن المغرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
09:38 | 2022-08-20
20/08/2022 09:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وصُراخ وإطلاق نار.. إصابة كميل أسمر خلال تصويره أحد المقالب!؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال وصُراخ وإطلاق نار.. إصابة كميل أسمر خلال تصويره أحد المقالب!؟ (فيديو)
23:47 | 2022-08-19
19/08/2022 11:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بريتال... تصليح سيارة يكشف "سرًّا"!
Lebanon 24
في بريتال... تصليح سيارة يكشف "سرًّا"!
09:15 | 2022-08-20
20/08/2022 09:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات سيارات إسعاف في بيروت.. ما الذي يجري؟
Lebanon 24
أصوات سيارات إسعاف في بيروت.. ما الذي يجري؟
12:54 | 2022-08-20
20/08/2022 12:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يكشف مفاجأة عن موعد اتفاق ترسيم الحدود.. ماذا قال؟
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يكشف مفاجأة عن موعد اتفاق ترسيم الحدود.. ماذا قال؟
12:42 | 2022-08-20
20/08/2022 12:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2022-08-20
"Buick GL8" سيارة عائلية فارهة ظهرت هذا العام (فيديو)
14:00 | 2022-08-20
تطال حسابك المصرفي... تفاصيل جديدة عن الثغرة الأمنية في أبل
08:00 | 2022-08-20
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
05:00 | 2022-08-20
قبل طرحه في 7 أيلول.. تعرّف إلى ميزات هاتف آيفون 14 الجديدة
02:00 | 2022-08-20
تحذير من شركة مايكروسوفت: هذه الأغنية تدمر حاسوبكم!
23:00 | 2022-08-19
Dodge تتألق في عالم سيارات الكروس أوفر بمركبتها الجديدة (فيديو)
فيديو
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
20/08/2022 23:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
20/08/2022 23:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
20/08/2022 23:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact