عربة صديقة للبيئة لمساعدة عمال النظافة... تعرف إليها





واخترع الدكتور والباحث في مجال الطاقات المتجددة إدريس أيت الحاج، عربة تعمل بالطاقة الشمسية، لتسهيل مهمة عمال النظافة من خلال الاستفادة من الحرارة التي تشهدها مناطق الجنوب الشرقي طيلة العام.

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وتتضمن العربة المبتكرة لوحين لإنتاج الطاقة الشمسية الكافية لتشغيلها، وبطاريتين لتخزينها، ثم محول للتيار الكهربائي ومكنسة أوتوماتيكية وحاويات لفرز النفايات حسب طبيعتها. حب الاختراع وشغف الابتكار منذ الصغر، ولّدا لدى شاب مغربي باحث في الطاقات المتجددة، الرغبة في البحث عن حلول مبتكرة لمشاكل يومية تواجه عمال النظافة وتسهّل مهامهم.واخترع الدكتور والباحث في مجال الطاقات المتجددة إدريس أيت الحاج، عربة تعمل بالطاقة الشمسية، لتسهيل مهمة عمال النظافة من خلال الاستفادة من الحرارة التي تشهدها مناطق الجنوب الشرقي طيلة العام.وتتضمن العربة المبتكرة لوحين لإنتاج الطاقة الشمسية الكافية لتشغيلها، وبطاريتين لتخزينها، ثم محول للتيار الكهربائي ومكنسة أوتوماتيكية وحاويات لفرز النفايات حسب طبيعتها.





وتشكل العربة حلا بديلا عن العربات والسيارات من الحجم الكبير والمتوسط التي لا تستطيع الوصول للأماكن الضيقة ما يرهق عمال النظافة، ويتسبب بتراكم النفايات.



وعن اختراعه، قال أيت الحاج، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن فكرة الابتكار جاءت أولا لأنه باحث مهتم بالطاقات المتجددة ويتحدر من الجنوب الشرقي الذي يشهد ارتفاعا في درجة الحرارة في الصيف تتجاوز 50 درجة، ما يفاقم من معاناة عمال النظافة. واستغرق العمل على هذا الاختراع حوالي ستة أشهر تم خلالها تجربة العربة عدة مرات، كما تم استعمالها في الأزقة والممرات الضيقة بالمدن القديمة.وتشكل العربة حلا بديلا عن العربات والسيارات من الحجم الكبير والمتوسط التي لا تستطيع الوصول للأماكن الضيقة ما يرهق عمال النظافة، ويتسبب بتراكم النفايات.وعن اختراعه، قال أيت الحاج، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن فكرة الابتكار جاءت أولا لأنه باحث مهتم بالطاقات المتجددة ويتحدر من الجنوب الشرقي الذي يشهد ارتفاعا في درجة الحرارة في الصيف تتجاوز 50 درجة، ما يفاقم من معاناة عمال النظافة.