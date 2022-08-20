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تكنولوجيا وعلوم

"Buick GL8" سيارة عائلية فارهة ظهرت هذا العام (فيديو)

Lebanon 24
20-08-2022 | 16:00
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من بين أبرز السيارت العائلية الفارهة التي ظهرت هذا العام جاءت مركبة Buick GL8 المميزة من حيث الشكل والمواصفات.

وتأتي هذه السيارة بعدة نماذج حصلت جميعها على هياكل ميني فان أنيقة التصميم، وزودت بأبواب جانبية تفتح بصورة مريحة لتأمين دخول وخروج الركاب بسلاسة إلى المقصورة الخلفية، كما زودت هذه السيارات بأحدث منظومات الإضاءة التي تعمل بتقنيات LED.
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وحصلت نماذج هذه السيارات على 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب، وجهزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها وزودت بمنافذ USB-C لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.
 
 
وحصلت المركبات على واجهات قيادة عصرية ومميزة التصميم مزودة بشاشة لمسية كبيرة تمتد على عرضها، وأسفل تلك الشاشة وضعت لوحة لمسية أنيقة للتحكم بأنظمة التكييف والصوت والعديد من ميزات المركبة.
 
وزودت Buick هذه السيارات بأنظمة أمان متطورة تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافات، وجهزتها بنظام الضبط التلقائي للمسار على الطرقات السريعة، فضلا عن نظام تشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
 
وتعمل نماذج السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 237 حصانا/ وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 سرعات، تمكنها من الوصول إلى سرعة 195 كلم/سا.
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