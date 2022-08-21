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تكنولوجيا وعلوم
إتهامات لتيك توك بانتهاك خصوصية المستخدمين.. فكيف علّقت الشركة؟
Lebanon 24
21-08-2022
|
02:00
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أشار بحث جديد أجراه فيليكس كراوس، الباحث في الخصوصية، والمهندس في جوجل سابقاً، إلى أن المتصفح المُستخدَم داخل تطبيق تيك توك يتعقب كل ضغطة مفتاح من مستخدميه، حسبما ذكرت صحيفة The New York Times.
لكن البحث لم يُشر إلى كيفية استخدام "تيك توك" هذه الخاصية المضمنة في متصفح التطبيق الذي يظهر عند النقر على رابط خارجي. لكن كراوس قال إن هذه الخاصية مقلقة، لأنها تدل على أن تيك توك زرع أداة لتتبع عادات المستخدمين "حين يريد ذلك".
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وغالباً ما يكون جمع المعلومات عمّا يكتبه الأشخاص على هواتفهم أثناء زيارة المواقع الإلكترونية الخارجية، التي قد تكشف أرقام بطاقات الائتمان وكلمات المرور؛ أداة من أدوات البرامج الضارة وأدوات القرصنة الأخرى.
في السياق، يقول باحثون إن شركات التكنولوجيا الكبرى قد تستخدم أدوات تعقب من هذا النوع أثناء اختبارها لبرامج جديدة، إلا أنها لا تطلق تطبيقاً تجارياً كبيراً يحمل هذه الخاصية، سواء كانت مفعلة أم لا.
تطبيق "تيك توك" يعلق
على أن موقع تيك توك، المملوك لشركة الإنترنت الصينية ByteDance، قال في بيان إن تقرير كاروس "غير صحيح ومضلل"، وإن هذه الخاصية تُستخدم "لإصلاح الأعطال واكتشافها ومراقبة الأداء".
وقال تيك توك: "لا نجمع ضغطات المفاتيح أو مدخلات النصوص بهذا الكود مثلما يزعم التقرير".
بينما قال كراوس (28 عاماً) إنه لم يتمكن من إثبات إن كان تعقب ضغطات المفاتيح نشطاً بالفعل، وما إن كانت هذه البيانات تُرسل إلى تيك توك.
(عربي بوست)
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