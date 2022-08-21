28
o
بيروت
28
o
طرابلس
16
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
قيود جديدة من انستغرام عند مشاركة فيديوهات "Reels"
Lebanon 24
21-08-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في محاولة منها لمنع المستخدمين عن مشاركة مقاطع فيديو Reels إلى TikTok، قررت منصة إنستغرام إضافة بعض القيود على المستخدمين عند مشاركة الفيديوهات، حيث يمنع إنستغرام الأن المستخدمين من تحميل فيديوهات ريلز بدون نشرها، وفي حالة قيام البعض بذلك، فإن إنستغرام يتيح فقط تنزيل الفيديو بدون صوت.
Advertisement
وبحسب التقارير فقد تم اختبار هذه الميزة من قبل بعض المستخدمين على هواتف أيفون، حيث ظهرت لهم رسالة تسألهم عما إذا كانوا يرغبون في حفظ مقطع الفيديو بدون صوت، ويبدو أن إنستغرام قام بهذا التحديث مؤخرا، حيث كان من الممكن تنزيل مقاطع الفيديو ذات الصوت حتى الشهر الماضي.
وهذا يعني بشكل فعال أنه لا يمكن لمنشئي المحتوى استخدام إنستجرام لتحرير مقطع فيديو، ومشاركتها لإعادة استخدامها على التطبيقات أخرى، خاصة وأن أدوات وميزات التحرير في إنستجرام، متفوقة على TikTok.
ولا يعد هذا أمرا جديدا علي انستجرام في حربه ضد تيك توك، حيث حاولت المنصة المملوكة إلى شركة "ميتا" الانتقال إلى نهج يركز على الفيديو، إلا أنها تراجعت عن الأمر بعد رد الفعل العنيف الذى تلقته من المستخدمين والمشاهير، مما دفع إنستغرام للإعلان عن تعديلات على خوارزمية التصنيف الخاصة به والتي من شأنها أن تسلط الضوء على المحتوى الأصلي فوق المحتوى المعاد مشاركته.
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تتجوّل بالمايوه في شوارع بلدة جنوبيّة! (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تتجوّل بالمايوه في شوارع بلدة جنوبيّة! (صور)
02:00 | 2022-08-21
21/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟
07:07 | 2022-08-21
21/08/2022 07:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حديث مواقع التواصل... ظهرت بالمايوه في البترون والجمهور: "شو هيدا؟" (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حديث مواقع التواصل... ظهرت بالمايوه في البترون والجمهور: "شو هيدا؟" (صور)
01:30 | 2022-08-21
21/08/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتفاق "النووي" قد يُنقذ لبنان.. هكذا سيتحرّك "حزب الله"
Lebanon 24
الاتفاق "النووي" قد يُنقذ لبنان.. هكذا سيتحرّك "حزب الله"
03:00 | 2022-08-21
21/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت شابة جميلة... هكذا رقصت بالمايوه مع أحد أصدقائها في تركيا (صور)
Lebanon 24
إبنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت شابة جميلة... هكذا رقصت بالمايوه مع أحد أصدقائها في تركيا (صور)
03:00 | 2022-08-21
21/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2022-08-21
"صورة قزم بلحية"... هذا ما اكتشفه العلماء خلال بعض عمليات الحفر
12:00 | 2022-08-21
روسيا تعاقب 5 شركات تكنولوجيا أجنبية... اليكم التفاصيل
10:00 | 2022-08-21
"درون" بأجهزة رؤية ليلية... اليكم التفاصيل
05:00 | 2022-08-21
فوراً... أبل توصي مستخدميها بتحديث أجهزتهم لهذا السبب!
02:00 | 2022-08-21
إتهامات لتيك توك بانتهاك خصوصية المستخدمين.. فكيف علّقت الشركة؟
23:00 | 2022-08-20
حيل خفيّة لمعالجة علّة هواتف آيفون الوحيدة!
فيديو
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
21/08/2022 22:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
21/08/2022 22:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
21/08/2022 22:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact