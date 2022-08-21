Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"صورة قزم بلحية"... هذا ما اكتشفه العلماء خلال بعض عمليات الحفر

Lebanon 24
21-08-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-982727-637966698914984442.jpg
Doc-P-982727-637966698914984442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عثرت بعثة معهد تاريخ الحضارات المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، خلال عمليات الحفر في مدينة خيرسون القديمة، على تميمة تعود للقرن الأول قبل الميلاد.


وتشير ناتاليا سولوفيوفا، نائبة مدير المعهد، إلى أن التميمة على شكل رأس الإله المصري القديم بيس.
Advertisement

وتقول، "عثرنا خلال عمليات الحفر الجارية في الضواحي الجنوبية لمدينة خيرسون القديمة، على قلادة تميمة برأس الإله بيس - أحد آلهة مصر القديمة، من الزجاج. وهذا الإله وفقا للأساطير القديمة هو قزم مرح ومهرج الآلهة، وإله السعادة والحظ، وحامي الفقراء وكبار السن والأطفال".

ووفقا لها، لم تكن للإله بيس أي معابد، ولكنه كان يحظى باحترام المصريين، وخاصة الفقراء، الذين كانوا يعتمدون على دعم راعيهم. وهذه التميمة لقزم ملتح بلسان طويل بارز وابتسامة ساخرة.

وتشير سولوفيوفا، إلى أن العلماء يعثرون على التمائم خلال عمليات الحفر بعيدا عن مصر وبصورة خاصة في آسيا الوسطى وعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة ومناطق شمال البحر الأسود.

وتجدر الإشارة، إلى أن مدينة خيرسون القديمة بناها الإغريق في القرن الخامس قبل الميلاد، وتجري فيها حاليا عمليات حفر وتنقيب على نطاق واسع، وسوف تعرض جميع القطع الأثرية التي سيعثر عليها في متحف ومتنزه تاريخ وآثار المنطقة." نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-08-21
12:00 | 2022-08-21
10:00 | 2022-08-21
08:00 | 2022-08-21
05:00 | 2022-08-21
02:00 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website