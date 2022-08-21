"صورة قزم بلحية"... هذا ما اكتشفه العلماء خلال بعض عمليات الحفر

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عثرت بعثة معهد تاريخ الحضارات المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، خلال عمليات الحفر في مدينة خيرسون القديمة، على تميمة تعود للقرن الأول قبل الميلاد.وتشير ناتاليا سولوفيوفا، نائبة مدير المعهد، إلى أن التميمة على شكل رأس الإله المصري القديم بيس.وتقول، "عثرنا خلال عمليات الحفر الجارية في الضواحي الجنوبية لمدينة خيرسون القديمة، على قلادة تميمة برأس الإله بيس - أحد آلهة مصر القديمة، من الزجاج. وهذا الإله وفقا للأساطير القديمة هو قزم مرح ومهرج الآلهة، وإله السعادة والحظ، وحامي الفقراء وكبار السن والأطفال".ووفقا لها، لم تكن للإله بيس أي معابد، ولكنه كان يحظى باحترام المصريين، وخاصة الفقراء، الذين كانوا يعتمدون على دعم راعيهم. وهذه التميمة لقزم ملتح بلسان طويل بارز وابتسامة ساخرة.وتشير سولوفيوفا، إلى أن العلماء يعثرون على التمائم خلال عمليات الحفر بعيدا عن مصر وبصورة خاصة في آسيا الوسطى وعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة ومناطق شمال البحر الأسود.وتجدر الإشارة، إلى أن مدينة خيرسون القديمة بناها الإغريق في القرن الخامس قبل الميلاد، وتجري فيها حاليا عمليات حفر وتنقيب على نطاق واسع، وسوف تعرض جميع القطع الأثرية التي سيعثر عليها في متحف ومتنزه تاريخ وآثار المنطقة." نوفوستي"