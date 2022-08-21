روسيا تعاقب 5 شركات تكنولوجيا أجنبية... اليكم التفاصيل

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قالت هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية في روسيا إنها ستتخذ إجراءات عقابية ضد 5 شركات أجنبية لتكنولوجيا المعلومات، بسبب خرقها قوانين المحتوى عبر الإنترنت التي قد تتطلب من محركات البحث تضمين إخلاء مسؤولية بشأن الانتهاكات.وقالت الجهة المنظمة "روسكومنادزور" (Roskomnadzor) -أمس الجمعة- إنها ستفرض إجراءات ضد "تيك توك" (TikTok) التابعة لشركة بايت دانس (ByteDance)، وخدمة الرسائل تليغرام (Telegram)، وتطبيق زوم (Zoom)، وأداة الدردشة ديسكورد (Discord)، وبنتريست (Pinterest).وقالت "روسكومنادزور" -في بيان- إن الإجراءات جاءت ردا على فشل الشركات في إزالة المحتوى الذي أشارت إليه على أنه غير قانوني، وستظل سارية حتى تمتثل لذلك.ولم تردّ أي من الشركات على طلبات وكالة رويترز المكتوبة للتعليق.ولم تحدد روسكومنادزور بدقة الإجراءات التي سيتم اتخاذها. ويضع محرك بحث يانديكس (Yandex) المهيمن في روسيا بالفعل ملاحظة لإخلاء مسؤوليته حول بعض المواقع الأخرى، ويرد فيها "روسكومنادزور: موقع ينتهك القانون الروسي".وقالت روسكومنادزور إنها "قررت تطبيق إجراءات عملية لإبلاغ مستخدمي الإنترنت عن طريق محركات البحث بانتهاكات الشركات للتشريعات الروسية".وفرضت روسيا غرامة على العديد من شركات التكنولوجيا -الأجنبية في الغالب- لعدم حذفها محتوى تعتبره غير قانوني، كما حذرت المواقع من انتهاك قانون صدر في أوائل مارس/آذار يحظر "تشويه سمعة" القوات المسلحة، وهددت بعقوبات قد تصل إلى 15 عاما.وغرّمت المحاكم الروسية -يوم الثلاثاء الماضي- خدمة البث المباشر تويتش (Twitch) التابعة لشركة أمازون (Amazon) مبلغ مليوني روبل (نحو 34 ألف دولار)، وتليغرام 11 مليون روبل (نحو 185 ألف دولار) لاستضافتهما محتوى قالت موسكو إنه يحتوي على معلومات "مزيفة" تتعلق بأحداث في أوكرانيا."الجزيرة"