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تكنولوجيا وعلوم
هذا ما ستحذفه نتفليكس من باقتها
Lebanon 24
21-08-2022
|
23:00
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كشف كود برمجي لتطبيق نتفليكس على آيفون، عن تفاصيل تظهر لأول مرة بشأن الباقة الجديد المنتظرة من الخدمة، التي ستكون بتكلفة أقل، ولكن ستتضمن إعلانات بداخلها، إلى جانب غياب بعض المزايا الموجودة في الباقات الحالية.
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ونقلت "بلومبرغ" عن المطور ستيف موسير الذي اكتشف الكود البرمجي داخل تطبيق نتفليكس على منصة "آب ستور"، أن الباقة الجديدة ستحرم المستخدمين من ميزة تحميل المحتوى لمشاهدته في وقت لاحق دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.
ويبدو أن نتفليكس تستعد جيداً لفرض مشاهدة الإعلانات على المشتركين في باقتها الجديدة، إذ كشف الكود عن عدم وجود زر "تخطي الإعلانات Skip Ad" داخل المحتوى، كما أن أزرار التحكم للتشغيل والإيقاف تختفي بشكل كامل، ليحتل الإعلان مساحة العرض كاملة بشكل يفرض على المستخدم مشاهدة الإعلان حتى النهاية.
وكانت نتفليكس أعلنت مطلع العام الجاري أنها تستهدف توسيع نطاق مستخدميها بطرح الباقة الجديدة المزودة بالإعلانات.
وبدأت المنصة عقد شراكات لإدخال الإعلانات، مثل "مايكروسوفت" التي أعلنتها نتفليكس كشريك إعلاني أول.
وتعتمد الشراكة على أن المعلنين من عملاء "مايكروسوفت" سيمكنهم الوصول إلى نحو 220 مليون مستخدم لنتفليكس، بينهم فئة لن تستطيع الهرب من مشاهدة الإعلانات مع الباقة المنتظر إطلاقها مطلع العام المقبل.
يُذكر أنه إلى جانب القيود التي اتضحت معالمها مع التسريب الجديد، فإن نتفليكس قالت في مؤتمرها الأخير لإعلان نتائجها الفصلية، إن الباقة المزودة بالإعلانات لن تتيح الوصول إلى مكتبة المحتوى الكاملة للمنصة، المتاحة للمشتركين في الباقات الحالية.
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