Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هذا ما ستحذفه نتفليكس من باقتها

Lebanon 24
21-08-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-982876-637967133906581978.jpg
Doc-P-982876-637967133906581978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف كود برمجي لتطبيق نتفليكس على آيفون، عن تفاصيل تظهر لأول مرة بشأن الباقة الجديد المنتظرة من الخدمة، التي ستكون بتكلفة أقل، ولكن ستتضمن إعلانات بداخلها، إلى جانب غياب بعض المزايا الموجودة في الباقات الحالية.
Advertisement

ونقلت "بلومبرغ" عن المطور ستيف موسير الذي اكتشف الكود البرمجي داخل تطبيق نتفليكس على منصة "آب ستور"، أن الباقة الجديدة ستحرم المستخدمين من ميزة تحميل المحتوى لمشاهدته في وقت لاحق دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

ويبدو أن نتفليكس تستعد جيداً لفرض مشاهدة الإعلانات على المشتركين في باقتها الجديدة، إذ كشف الكود عن عدم وجود زر "تخطي الإعلانات Skip Ad" داخل المحتوى، كما أن أزرار التحكم للتشغيل والإيقاف تختفي بشكل كامل، ليحتل الإعلان مساحة العرض كاملة بشكل يفرض على المستخدم مشاهدة الإعلان حتى النهاية.

وكانت نتفليكس أعلنت مطلع العام الجاري أنها تستهدف توسيع نطاق مستخدميها بطرح الباقة الجديدة المزودة بالإعلانات.

وبدأت المنصة عقد شراكات لإدخال الإعلانات، مثل "مايكروسوفت" التي أعلنتها نتفليكس كشريك إعلاني أول.

وتعتمد الشراكة على أن المعلنين من عملاء "مايكروسوفت" سيمكنهم الوصول إلى نحو 220 مليون مستخدم لنتفليكس، بينهم فئة لن تستطيع الهرب من مشاهدة الإعلانات مع الباقة المنتظر إطلاقها مطلع العام المقبل.

يُذكر أنه إلى جانب القيود التي اتضحت معالمها مع التسريب الجديد، فإن نتفليكس قالت في مؤتمرها الأخير لإعلان نتائجها الفصلية، إن الباقة المزودة بالإعلانات لن تتيح الوصول إلى مكتبة المحتوى الكاملة للمنصة، المتاحة للمشتركين في الباقات الحالية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2022-08-22
16:00 | 2022-08-21
14:00 | 2022-08-21
12:00 | 2022-08-21
10:00 | 2022-08-21
08:00 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website