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تكنولوجيا وعلوم

ثغرة تتسبب في تعطيل حواسيب ويندوز

Lebanon 24
21-08-2022 | 16:00
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قال مهندس مايكروسوفت رايموند تشين، إن بعض مصنعي أجهزة الحواسيب الشخصية قد اكتشفوا ثغرة غريبة تتسبب في تعطل بعض الحواسيب التي تتوافق للعمل مع إصدار ويندوز إكس بي، وتم تصنيعها في 2005 وذلك عند تشغيل أغنية النجمة جانيت جاكسون Rhythem Nation.
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وعبر مدونة مايكروسوفت، شرح "تشين" أن العطل يضرب قرص الذاكرة التخزينية الصلب لتلك الأجهزة، مما يتسبب في تعطل الحاسوب الذي يشغل الأغنية، بل ويعطل كذلك أي حاسوب بالقرب منه يعمل بنفس نظام التشغيل وتم تصنيعه في عام 2005.

وأوضح مهندس مايكروسوفت أن الأمر يتعلق باستخدام الأغنية المعروفة لتردد صوتي يتداخل مع تردد دوران الأقراص الصلبة القديمة والتي تصل سرعة دورانها إلى 5400 دورة في الدقيقة الواحدة، مما يؤدي لخلل في عمل أقراص التخزين الصلبة، وذلك ينعكس سلباً على أداء الحواسيب.

كذلك أشار "تشين" إلى أن الأمر غير قاصر فقط على حواسيب ويندوز، وإنما أيضاً على الحواسيب العاملة بأنظمة تشغيل منافسة، في إشارة خفية إلى نظم التشغيل الأخرى مثل نظام تشغيل أبل macOS وكذلك لينكس.

ولكي يتم حل الثغرة، قام مصنعو الحواسيب الشخصية في تلك الفترة بوضع جهاز لتصفية الترددات الصوتية الفائقة عند مسار التقاط الموجات الصوتية داخل الحواسيب، وبالتالي تستمر أقراصها الصلبة في عملها بشكل طبيعي.
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