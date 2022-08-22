ميزة جديدة من واتساب حول "السكرين شات"!

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ستمنعك نافذة واتساب المنبثقة الجديدة من التقاط لقطات شاشة لرسائل العرض مرة واحدة، ما يعني أنك حاولت القيام بشيء لن يُسمح به قريبًا على واتساب، حيث من المتوقع أن يتم طرح تغيير التطبيق الجديد قريبًا.تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر من قبل رئيس ميتا مارك زوكربيرغ وواتساب، كجزء من ثلاثة ميزات جديدة.وهو مصمم لمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة للرسائل التي كان من المفترض أن تختفي.ستظهر في النافذة المنبثقة ما يلي: "تم حظر لقطة الشاشة لمزيد من الخصوصية."كما كشفت WABetaInfo ، فإن ميزة العرض مرة واحدة ستحذر: "هذه صورة عرض مرة واحدة لذا فهي أكثر خصوصية."ستختفي من الدردشة بعد إغلاقها."أيضًا لا يمكنك مشاركتها أو إعادة توجيهها أو نسخها أو حفظها أو التقاط لقطة شاشة لها."لمن ليس معني ذلك أنك أمنا تماما من الحصول علي لقطة شاشة من محادثتك، إذ يككن ببساطة استخدام جهاز آخر لالتقاط صورة أو مقطع فيديو للشاشة وفقا لما نقله موقع ذا صن.لا توجد طريقة لتطبيق واتساب لإيقاف هذا.كما هو الحال دائمًا فإن أفضل نصيحة هي توخي الحذر الشديد بشأن ما تشاركه عبر الإنترنت.إذا كنت لا تريد وجود شيء ما على الإنترنت أو مشاركته، فتجنب إرساله إلى أي شخص.حتى الأشخاص الذين تثق بهم في الوقت الحالي قد لا يكونون مخلصين جدًا في المستقبل.وقد يقوم شخص ما بحفظ صورة ثم ينتهي به الأمر بالاختراق بنفسه.يضيف حظر لقطات الشاشة على الرسائل المختفية طبقة إضافية كبيرة من الأمان.لكن لا يمكنك الاعتماد عليه كليًا - لذا كن حذرًا دائمًا مع من ترسل إليه الصور أو مقاطع الفيديو أو حتى النصوص.إذا كانت الصورة شديدة الحساسية، ففكر في إظهار الشخص في الحياة الواقعية أو إيجاد طريقة أكثر أمانًا لتوصيل رسالتك.ومع ذلك لا يزال من الجيد استخدام العرض مرة واحدة حيث يمكنك ذلك، لأنه أفضل من ترك صورة مفتوحة إلى الأبد.أوضح واتساب في منشور مدونة جديد "العرض مرة واحدة هو بالفعل طريقة شائعة بشكل لا يصدق لمشاركة الصور أو الوسائط التي لا تحتاج إلى وجود سجل رقمي دائم".