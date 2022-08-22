Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ثغرتان خطيرتان في أنظمة "أبل"... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-08-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-983022-637967579713358680.jpg
Doc-P-983022-637967579713358680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفت شركة آبل (Apple) الأميركية بشاب جزائري كشف إحدى الثغرات الخطيرة في نظامها الأمني وأدرجت اسمه مرتين على قائمة الشرف الخاصة بها والتي تنشرها في موقعها الإلكتروني.

وذكرت "آبل" -عبر موقعها الإلكتروني للدعم التقني- "تنشر آبل هذه القائمة تقديرا وشكرا لأولئك الذين أبلغوا عن مشاكل أمنية محتملة في خوادم الويب الخاصة بنا. الشركة تنشر الثغرات المكتشفة كل 3 أشهر بعد تحديد المشكلة ومعالجتها" وأتبعتها بأسماء الأشخاص المبلغين عن الثغرات والذي كان من بينهم عبد القادر معز.
Advertisement

وكتب معز واصفا الإنجاز الذي حققه "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حققت اليوم أحد أفضل الإنجازات خلال مسيرتي والتي سأفتخر بها لأنني استطعت فعلها مرتين".

وأشاد مدونون ومغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي بما فعله معز ودعوا السلطات الجزائرية إلى الاهتمام أكثر بموهبته ورعايتها من أجل الاستفادة منها مستقبلا.

وكان عبد القادر نشر تدوينة الشهر الماضي قال فيها إنه استطاع إثبات أن الثغرة حقيقية ولها تأثير، ووافقت شركة آبل عليها وصرفت له مكافأة مالية.

البرمجة العابرة للمواقع
وحدد الهاكر الجزائري نوع الثغرات التي اكتشفها، وهي من نوع البرمجة العابرة للمواقع (Cross-site scripting) أو كما يعرف اختصارا بـ"إكس إس إس" (xss).

ويعمل هذا النوع من الهجمات على الأنظمة الحاسوبية، ونجدها خصوصا في تطبيقات الإنترنت عبر ما يسمى البرمجة بالحقن، التي يلجأ فيها بعض القراصنة لإدخال بعض الجمل البرمجية للصفحات التي يستعرضها الآخرون.

ويحاولون العبث ببعض المبادئ الرئيسية في النظام مثل تنظيم الدخول (Access Control)، أو محاولة الاستيلاء على معلومات حساسة ومهمة.

وبحسب الشرح الذي نشره معز فإن الثغرتين استخدمتا التقنية نفسها، ولكن الثغرة الثانية والأخطر كانت تشمل حساب المشرف وليس حساب مستخدم عادي مما أتاح له الوصول لمعلومات حساسة عن بعض المستخدمين.

وتابع معز -على صفحته في فيسبوك- يبدو أن هذه الثغرات كانت في مواقع تابعة لآبل وليست خاصة بالهواتف أو الأجهزة الأخرى التابعة للشركة الأميركية.

آبل تعلن عن اختراقات في منتجاتها
ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي أوصت فيه آبل أصحاب بعض النسخ من هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" اللوحية وحواسيب "ماك" بتحديث برنامج التشغيل الذي تشوبه ثغرة أمنية تتيح التحكّم بهذه الأجهزة.

وطالت هذه المشكلة النسخة السادسة من هواتف "آيفون" والنسُخ التالية وكلّ أجهزة "آيباد برو" والجيل الخامس من "آيباد" والأجيال اللاحقة وكلّ حواسيب "ماك"، وفق ما جاء في الموقع الإلكتروني للشركة الأميركية.

وكشفت "آبل" أن النسخة السابقة من برنامج التشغيل تتضمّن "تطبيقا قد يتيح استخدام رمز تعسفي" يوفّر النفاذ إلى الجهاز ويسمح للقرصان المعلوماتي بالتلاعب به.

وأشارت "آبل" إلى أنه "من الممكن أن تكون هذه الإمكانية قد استغلّت" من قبل قراصنة معلوماتية، من دون مزيد من التفاصيل.

وأردفت بأنه من الممكن استغلال هذه الثغرة بواسطة "محتويات إنترنت خبيثة".

ولإصلاح الخلل، حثّت "آبل" المستخدمين على تحميل النسخة "15.6.1" من برنامج التشغيل "آي أو إس" لهواتف "آيفون" و"آيباد أو إس" وأيضا لأجهزة "آيباد" و"ماك أو إس مونتيري"، والنسخة "12.5.1" لحواسيب "ماك". "الجزيرة" 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-08-22
12:00 | 2022-08-22
10:00 | 2022-08-22
08:00 | 2022-08-22
05:00 | 2022-08-22
04:37 | 2022-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website