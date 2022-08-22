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تكنولوجيا وعلوم

أصحاب سيارات "تسلا" قد لا يحتاجون مفتاحاً لها.. ما البديل؟

Lebanon 24
22-08-2022 | 04:37
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ابتكر مالك لسيارة تسلا الكهربائية حلاً للاحتفاظ بمفتاح مركبته دون تعب، إذ زرع شريحة صغيرة داخل يده اليمنى، بحسب ما نشر موقع Business Insider.

شارك براندون دالالي مقطع فيديو على منصتَي تويتر ويوتيوب، يوضح فيه زرع شريحة VivoKey Apex بواسطة ثاقب محترف. الشريحة غير تلامسية، ومغطاة بمادة متوافقة حيوياً، فهي تستخدم نفس اتصال المجال القريب (NFC) الذي يجعل خدمة الدفع المطورة من قبل شركة أبل ممكنة. 
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بعد الإجراء السريع بقيمة 400 دولار، يستخدم دالالي ظهر يده لفتح سيارة تسلا الخاصة به، وقال إن هذه الشريحة ليست أول عملية زرع له.

لديه شريحة صغيرة مزروعة في يده اليسرى تخزن معلومات الاتصال والمعلومات الطبية الخاصة به، ومفتاح منزله.

قال: "كانت الفكرة كلها أن يكون لديَّ مفتاح منزلي في يدي اليسرى، ومفتاح سيارتي في يدي اليمنى". 

دالالي، محترف التكنولوجيا، هو عضو في مجموعة تجريبية من حوالي 100 شخص يختبرون الشريحة وقدراتها المختلفة. وتُعد VivoKey Apex "شريحة اتصال المجال القريب تعمل على تشغيل برامج صغيرة تسمى تطبيقات Java Card الصغيرة"، وفقاً لموقع الشركة. 

وقال دالالي: "الشركة التي جمعت هذا معاً حرفياً لديها متجر تطبيقات خاص بها، حيث يمكنك تثبيت التطبيقات لاسلكياً في جسمك باستخدام هذه الرقائق". 

في تقرير موقع تسلا، ضحك دالالي على المخاوف التي سمعها من مشاهدي الفيديو عبر الإنترنت، الذين يخشون على سلامته، قائلاً: "نحن في فجر هذه التكنولوجيا، وهذا منتج متخصص للغاية. وكان هناك الكثير من التراجع. اعتقد الناس أن بيل غيتس كان يضع رقائق تتبع في لقاح كوفيد. إنها تغذي الكثير من نظريات المؤامرة". 
 
(عربي بوست)
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