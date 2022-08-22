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تكنولوجيا وعلوم

Xiaomi تطلق أحد أفضل الحواسب المحمولة لهذا العام

Lebanon 24
22-08-2022 | 23:00
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تستعد Xiaomi لإطلاق حاسبها الجديد الذي سيكون من بين أفضل الحواسب المحمولة التي تطرح هذه السنة.

وسيأتي الحاسب الجديد بنسختين مجهزتين بهياكل متينة وأنيقة مصنوعة من الألومينيوم، وستكون نسخة Xiaomi Mi Notebook Pro بوزن 1.4 كلغ تقريبا.
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وسيحصل Xiaomi Mi Notebook Pro على الأغلب على شاشة OLED بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، أبعادها "16:10"، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا.
 
ويوفر هذا الجهاز دعم Dolby Vision لعرض المحتوى بنطاق ديناميكي عال، وتقنية تصحيح ألوان LUT ثلاثية الأبعاد، كما سيزود بمكبرات صوت عالية الأداء.
 
www.youtu.be/VrqOPiQ6ta8


وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Intel Core i7-1260P أو Intel Core i5 من الجيل الثاني عشر، وذواكر وصول عشوائي 8 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية SSD بسعة 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت.
 
وسيعمل هذا الجهاز مع أحدث نسخ Windows 11، كما سيدعم ميزات تتبع الإيماءات للتحكم عن بعد، وسيزود ببطارية متطورة تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة.
 
(روسيا اليوم) 
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