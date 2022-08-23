مركبة "سبيس إكس دراجون" تعود إلى الأرض.. هذا وضعها

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(اليوم السابع)

عادت مركبة فضائية غير مأهولة من سبيس إكس كارجو دراجون قبالة ساحل فلوريدا، عائدة من محطة الفضاء الدولية (ISS) مع مجموعة متنوعة من التجارب العلمية على متنها.وعادت المركبة في المحيط بالقرب من كيب كانافيرال منهية مهمة الشحن الخامسة والعشرين إلى محطة الفضاء الدولية التي أجرتها SpaceX.كانت Cargo Dragon في محطة الفضاء الدولية لمدة شهر تقريبًا، يحمل أكثر من 4000 رطل من الأبحاث العلمية والإمدادات لطاقم محطة الفضاء الدولية، في مرحلة العودة من رحلتها، حملت المركبة الفضائية مرة أخرى حوالي 4000 رطل من البضائع إلى الأرض، بما في ذلك نتائج التجارب العلمية المختلفة التي أجريت على المحطة الفضائية.ومن بين العناصر التي أعيدت إلى الأرض أجزاء من بدلة الفضاء أو وحدة التنقل خارج المركبة، بعد حادثة في آذار من هذا العام تسبب فيها تسرب في تجمع المياه داخل خوذة رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية ماتياس مورير أثناء سيره في الفضاء.أكدت وكالة ناسا للجمهور أن ماورر لم يكن في خطر من الماء، لكن الحادث أدى بالفعل إلى تعليق السير في الفضاء حتى يمكن التحقيق في المشكلة.أعيدت أجزاء من بدلة الفضاء التي كان يرتديها ماورر على مركبة دراجون الفضائية "لمزيد من التحليل ولمعالجة أي إصلاحات محتملة قد تكون مطلوبة"، وفقًا لوكالة ناسا، وأضافت الوكالة: "لا يزال الطاقم بصحة جيدة، ويواصلون أنشطتهم في المحطة، ولا توجد عمليات سير في الفضاء مقررة في الولايات المتحدة في المستقبل القريب".وتتضمن العناصر الأخرى في Dragon نتائج التحقيق في كيفية مقاومة المواد والمكونات المختلفة للبيئة المدارية، بما في ذلك أجزاء للمركبات الفضائية المستقبلية والحماية من الإشعاع القابل للارتداء، بالإضافة إلى نظام تبريد بدلة الفضاء وتجربة استخدام "الأحبار الحيوية لإنشاء ضمادات مصنوعة من خلايا المريض إذا أصيب في المحطة.