نيزك بضوء قوي يخترق سماء هذه الدولة العربية! (صور)

Advertisement

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقاطع وصوراً لجرم أو نيزك لامع اخترق سماء منطقة حائل.ووفقا لوسائل إعلام محلية، ظهر الجرم بضوء قوي جداً، أعقبه دخان بقي لما يقرب من نصف دقيقة حتى اختفى.وقال الفلكي مُلهَم هندي، المتخصّص في علم الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه "تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء السعودية في حائل والقصيم".وأضاف: النيزك أضاء الأرجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر أدخنة في مساره في السماء".وتابع: "وفقا لعدد كبير من الشهادات من مختلف المدن، فإن الموقع التقريبي لدخول النيزك بين حائل والمدينة المنورة والقصيم على ارتفاع 80 - 120 كلم.وأضاف: "إن نجا شيء منه قد يكون وصل إلى الأرض بين الطائف والرياض".