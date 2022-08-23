نيزك بضوء قوي يخترق سماء هذه الدولة العربية! (صور)

تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء #السعودية تمن مشاهدته من #حائل و #القصيم
وقد تصلنا شهادات من مناطق اخرى
اضاء النيزك الارجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر ادخنه في مساره في السماء
تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح انه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي #نيزك_حائل pic.twitter.com/eOW4ThBmXo
— الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) August 20, 2022
تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء #السعودية تمن مشاهدته من #حائل و #القصيم
وقد تصلنا شهادات من مناطق اخرى
اضاء النيزك الارجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر ادخنه في مساره في السماء
تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح انه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي #نيزك_حائل pic.twitter.com/eOW4ThBmXo