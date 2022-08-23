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تكنولوجيا وعلوم

من أقوى السيارات وأكثرها تطورا... تعرفوا إلى سيارة "Lucid" الجديدة

Lebanon 24
23-08-2022 | 11:00
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كشفت شركة "Lucid" الأميركية عن مركبتها الجديدة التي صممت لتكون واحدة من أقوى وأكثر سيارات السيدان تطورا.

وأكثر ما يميز سيارة Lucid Air الجديدة بنسخة Sapphire هو الانسيابية العالية للهيكل، واللمسات التي تجمع البساطة والأناقة في التصميم الخارجي وخصوصا تصميم الفتحات الهوائية والمصابيح وممتصات الصدمات.
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ومن الأمور المميزة في هذه المركبة أيضا هو سقفها البانورامي الذي يتداخل زجاجه مع الزجاج الأمامي بشكل أنيق، والعجلات الرياضة الكبيرة والعريضة التي جاءت بمقاس 21 إنشا، والمصابيح التي توفر إضاءة قوية جدا بفضل تقنيات LED الحديثة.

أما مقصورة هذه المركبة فصممت لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية والحداثة، إذ زودت بمقاعد مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، وتزينت أجزاؤها بعناصر من الجلد والكروم والخشب الفاخر، أما واجهة القيادة فحصلت على شاشة لمسية طولية بمقاس 20 بوصة، وثبتت في منتصف الواجهة بين الراكبين الأماميين شاشة طولية كبيرة أيضا للتحكم بمعظم تقنيات السيارة.

وتتميز هذه السيارة بقدرات عالية على المناورة بفضل محركاتها الكهربائية الموزعة على عجلاتها الأربع، كما يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في ظرف 1.99 ثانية بفضل عزم محركاتها الجبار الذي يعادل 1200 حصان تقريبا.
 
 
(روسيا اليوم)
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