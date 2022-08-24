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تكنولوجيا وعلوم
تجاوز بعضها الـ5 ساعات... كم يقضي المستخدمون من الوقت على هواتفهم حول العالم؟
Lebanon 24
24-08-2022
|
02:00
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يتجه مستخدمو الهواتف الذكية على مستوى العالم، ببطء نحو قضاء ست ساعات أو أكثر يوميًا على التطبيقات، وقد وصل الأشخاص في إندونيسيا وسنغافورة الآن إلى 5.7 ساعة يوميًا على الهاتف المحمول، وهو ما يجعلهما الأعلي من حيث وقت الاستخدام.
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وفي الهند، استخدم مالكو الهواتف الذكية أجهزتهم بمتوسط 4.7 ساعة يوميًا في عام 2021، ارتفاعًا من 4.5 ساعة في عام 2020 و 3.7 ساعة في عام 2019.
وفي ربع حزيران (الربع الثاني) من هذا العام، ما زال مستخدمو الهواتف الذكية الهنود، في المتوسط، يقضون أكثر من 4 ساعات يوميًا على التطبيقات، وفقًا لبحث جديد أجرته منصة تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول App Annie.
وقال التقرير: "المكاسب الهائلة التي تحققت في اهتمام المستهلك أثناء الإغلاق لم تضعف الآن بعد أن انفتح العالم المادي مرة أخرى. في الواقع، ضاعف المستخدمون الوقت الذي يقضونه على الهواتف الذكية"، وتكشف البيانات أن المستهلكين في ثلاثة أسواق (إندونيسيا وسنغافورة والبرازيل) يقضون الآن أكثر من 5 ساعات يوميًا في التطبيقات.
وفي الوقت نفسه، يلتزم المستخدمون في 13 منطقة (إندونيسيا، وسنغافورة، والبرازيل، والمكسيك، وأستراليا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، وروسيا، وتركيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة) بأكثر من 4 ساعات في اليوم.
وقال التقرير "المناطق ذات النمو المرتفع لافتة للنظر بشكل خاص. في العامين الماضيين، انتقلت سنغافورة من 4.1 إلى 5.7 ساعة، في أستراليا، من 3.6 ساعة إلى 4.9، يمثل كلاهما زيادة بنسبة 40٪ في الوقت المنقضي"، واحتلت الهند المرتبة الثانية بين أفضل 20 سوقًا للهواتف المحمولة من حيث تنزيلات التطبيقات في عام 2021، حيث تم تنزيل ما يقرب من 27 مليار عملية تنزيل.
(اليوم السابع)
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