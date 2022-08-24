ميزة جديدة في إنستغرام تشبه هذا التطبيق!

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تختبر منصة مشاركة الصور إنستغرام ميزة جديدة تسمى "Candid Challenges"، والتي توفر مميزات مشابهة لما يوفره " BeReal"، وهو تطبيق حديث لمشاركة الصور شائع بين الجيل الحالي، حيث تم رصدها من قبل مطور الهندسة العكسية "Alessandro Paluzzi"وقال "Paluzzi" : سيرى مستخدمو إنستغرام المشاركون في Candid Challenges إشعارًا في وقت مختلف كل يوم لالتقاط صورة لمحيطهم، وعند الحصول على المطالبة، سيتم فتح كاميرا انستغرام أمامي وخلفي، وستمنح المستخدمين نافذة مدتها دقيقتان لالتقاط صورة، وسيظهر المحتوى الذي تمت مشاركته عبر التحديات في القصص.وتبدو الميزة متطابقة تقريبًا مع"BeReal" ، وهو تطبيق سيلفي يتم تسويقه كبديل أكثر صراحة وأصالة لمنصات الوسائط الاجتماعية السائدة، وتم إطلاقه في الأصل في عام 2019، يطالب التطبيق المستخدمين أيضًا بالتقاط صورة باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في هواتفهم في وقت عشوائي كل يوم، وتنتهي صلاحية المطالبات اليومية أيضًا بعد دقيقتين، وبعد ذلك يمكن للمستخدمين عرض جميع الصور التي شاركها أصدقاؤهم في ذلك اليوم.