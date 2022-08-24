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تكنولوجيا وعلوم
دراسة تحذّر: تخوّف من إنقراض جماعي لأنواع بحرية يصل إلى 90%
Lebanon 24
24-08-2022
|
08:00
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حذرت دراسة جديدة من أن ما يقرب من 90% من جميع الأنواع البحرية معرضة لخطر كبير للانقراض الجماعي بحلول نهاية القرن إذا لم يحد البشر من انبعاثات الاحتباس الحراري.
وأجرى فريق من الباحثين بقيادة جامعة Dalhousie في كندا تقييم المخاطر المناخية لما يقرب من 25000 نوع تعيش في 328 قدمًا العليا من المحيط ووجدوا أن كمية كبيرة ستختفي من الكوكب بحلول عام 2100 إذا استمرت الانبعاثات في البقاء عند مستويات عالية.
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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيشهد هذا موتًا جماعيًا لآلاف الحيوانات والنباتات والأوليات والبكتيريا التي تعتبر محيطات العالم موطنها.
يُظهر التحليل أن عددًا كبيرًا بشكل غير متناسب من أسماك القرش والثدييات معرضة لمخاطر مناخية عالية أو حرجة، ومن المتوقع أن الكثير منها قريبا، وتعيش جميع الأنواع المهددة أيضًا في بعض النظم البيئية الأكثر تنوعًا بيولوجيًا في خليج تايلاند، وشمال أستراليا، والبحر الأحمر، وشواطئ الهند القريبة، ومنطقة البحر الكاريبي، وبعض جزر المحيط الهادئ.
ووجدت الدراسة أيضًا أن الحيوانات المفترسة العليا أكثر عرضة لخطر الانقراض من تلك الموجودة في السلسلة الغذائية الأدنى، وفقًا للدراسة التي نُشرت في دورية Nature.
(اليوم السابع)
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