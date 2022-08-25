استمع إلى أصوات كواكب المجموعة الشمسية (فيديو)

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هناك اعتقاد خاطئ لدى بعض الناس بأنه لا يوجد صوت في الفضاء، لأن معظم الفضاء عبارة عن فراغ، ولا يوفر أي وسيلة لانتقال الموجات الصوتية، وهو في الحقيقة اعتقاد خاطئ، إذ إن العلماء استطاعوا الوصول إلى أصوات الكواكب القريبة وحتى صوت أحد الثقوب السوداء.ووفقاً لما ذكره موقع Business Insider، فقد كشفت وكالة ناسا مؤخراً أن الثقوب السوداء تنبعث منها ضوضاء تبدو كأنها عويل كائنات فضائية شبحية، عندما شاركت مقطعاً صوتياً لأصوات مخيفة تأتي من ضغط الثقب الأسود الذي يتدفق عبر مجموعة مجرات Perseus.