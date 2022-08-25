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تكنولوجيا وعلوم
استمع إلى أصوات كواكب المجموعة الشمسية (فيديو)
Lebanon 24
25-08-2022
|
02:00
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هناك اعتقاد خاطئ لدى بعض الناس بأنه لا يوجد صوت في الفضاء، لأن معظم الفضاء عبارة عن فراغ، ولا يوفر أي وسيلة لانتقال الموجات الصوتية، وهو في الحقيقة اعتقاد خاطئ، إذ إن العلماء استطاعوا الوصول إلى أصوات الكواكب القريبة وحتى صوت أحد الثقوب السوداء.
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ووفقاً لما ذكره موقع Business Insider، فقد كشفت وكالة ناسا مؤخراً أن الثقوب السوداء تنبعث منها ضوضاء تبدو كأنها عويل كائنات فضائية شبحية، عندما شاركت مقطعاً صوتياً لأصوات مخيفة تأتي من ضغط الثقب الأسود الذي يتدفق عبر مجموعة مجرات Perseus.
وعلى الرغم من أن المقطع الصوتي يعود إلى شهر أيار الماضي، فإنه لم يحصل على تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلا مؤخراً.
قبل صوت الثقب الأسود، قامت ناسا بالتقاط الأصوات غير الأرضية للنظام الشمسي، من خلال الانبعاثات الراديوية التي حوّلها العلماء إلى موجات صوتية بإمكانك الاستماع إليها جميعها ومن ضمنها صوت الشمس والقمر وكوكب الأرض المليء بالضوضاء في الفيديو أدناه.
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