يشبه اللؤلؤة... شاهد أحدث صور لكوكب المشتري

التقط أحدث تلسكوب فضائي في العالم "جيمس ويب"، صوراً من كوكب المشتري، بشكل لم يسبق له مثيل؛ ما قد يساعد العلماء في فهم ما يحدث على هذا الكوكب.



وكالة الفضاء ناسا نشرت، الصور الملتقطة، في تموز الماضي، من خلال تلسكوب ويب، باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وتظهر مشاهد مبهرة لأضواء كوكب المشتري الشمالية والجنوبية، ودوامة الضباب القطبي.

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كما تبرز الصور بقعة المشتري الحمراء العظيمة، وهي عاصفة كبيرة بما يكفي لابتلاع الأرض، بشكل مشرق، إلى جانب عدد لا يحصى من العواصف الأصغر.



إحدى الصور التي نشرتها ناسا، ذات مجال واسع، وبدت مثيرة بشكل خاص؛ إذ تُظهر حلقات باهتة حول الكوكب، بالإضافة إلى قمرين صغيرين على خلفية متلألئة من المجرات.



تم تلوين صور الأشعة تحت الحمراء من خلال فلاتر باللون الأزرق والأبيض والأخضر والأصفر والبرتقالي، لإبراز أجزاء معينة من المشتري. كما تبرز الصور بقعة المشتري الحمراء العظيمة، وهي عاصفة كبيرة بما يكفي لابتلاع الأرض، بشكل مشرق، إلى جانب عدد لا يحصى من العواصف الأصغر.إحدى الصور التي نشرتها ناسا، ذات مجال واسع، وبدت مثيرة بشكل خاص؛ إذ تُظهر حلقات باهتة حول الكوكب، بالإضافة إلى قمرين صغيرين على خلفية متلألئة من المجرات.تم تلوين صور الأشعة تحت الحمراء من خلال فلاتر باللون الأزرق والأبيض والأخضر والأصفر والبرتقالي، لإبراز أجزاء معينة من المشتري.





ويعد جيمس ويب "التلسكوب الفضائي الأكثر تطوراً في نوعه"، وأُرسل إلى الفضاء قبل نحو 7 أشهر. وثُبت التلسكوب، البالغة تكلفته 10 مليارات دولار، في مدار يبعد 1,5 مليون كيلومتر عن الأرض.



وجهز جيمس ويب بوقود كاف ليجعله يعمل لـ20 سنة. وبذلك يتوقع علماء الفضاء أن يتوصلوا إلى اكتشافات جديدة بفضله. ويعد جيمس ويب "التلسكوب الفضائي الأكثر تطوراً في نوعه"، وأُرسل إلى الفضاء قبل نحو 7 أشهر. وثُبت التلسكوب، البالغة تكلفته 10 مليارات دولار، في مدار يبعد 1,5 مليون كيلومتر عن الأرض.وجهز جيمس ويب بوقود كاف ليجعله يعمل لـ20 سنة. وبذلك يتوقع علماء الفضاء أن يتوصلوا إلى اكتشافات جديدة بفضله.

(عربي بوست)