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تكنولوجيا وعلوم

بسبب الـ"بلاي ستيشن".. دعوى قضائية ضد هذه الشركة الشهيرة

Lebanon 24
25-08-2022 | 08:00
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قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن شركة "سوني" تواجه دعوى قضائية جديدة تزعم أنها تقاضت أسعاراً باهظة من لاعبي "بلاي ستيشن" على مدى ست سنوات.

الصحيفة البريطانية قالت إنه من المرجح أن تدفع شركة سوني تعويضات، في حال إدانتها، تقترب من 5 مليارات جنيه إسترليني (أي أكثر من 5.8 مليار دولار أميركي).
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دعوى قضائية ضد شركة سوني
وفقاً لـAlex Neill ، المستهلك الذي رفع القضية أمام محكمة استئناف في المملكة المتحدة، فإن شركة Sony قد أساءت استخدام هيمنتها في السوق البريطانية لفرض شروط وأحكام غير عادلة على متجر PlayStation، حيث تبيع الألعاب الرقمية والمحتوى القابل للتنزيل والاشتراكات.

كذلك تفرض الشركة رسوماً ثابتة بنسبة 30% على المطورين الذين يرغبون في بيع الألعاب بالمتجر ، مما يؤدي غالباً إلى ارتفاع أسعار المحتوى الرقمي عن نسخة مادية من العنوان نفسه، على الرغم من التكاليف المرتبطة بصنع وشحن الأجهزة.

الحق في التعويض الجماعي
من جانبه قدّم "نيل" الدعوى، التي تستخدم حقاً مكفولاً لبريطانيا في التعويض الجماعي عن أضرار المستهلك، نيابة عن أي شخص في المملكة المتحدة اشترى ألعاباً رقمية أو محتوى إضافياً على المتجر منذ 19 آب 2016. 

الدعوى القضائية تطالب بتعويضات تتراوح بين 67 جنيهاً إسترلينياً و562 جنيهاً إسترلينياً لكل عضو فردي، وهو ما قد يصل إجمالي المبلغ المدفوع إلى 5 مليارات جنيه إسترليني إذا نجح ذلك.

من جانبه قال نيل: "اللعبة جاهزة لسوني بلاي ستيشن. من خلال هذا الإجراء القانوني، أنا أدافع عن ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة الذين تم تحميلهم بشكل زائد عن غير قصد. نعتقد أن Sony قد أساءت استخدام موقفها وسرقت عملاءها".

أضاف: "ألعاب الفيديو هي الآن القطاع الأكبر في عالم الترفيه ببريطانيا، تأتي قبل التلفزيون والفيديو والموسيقى، والعديد من الأشخاص سريعي التأثر يعتمدون على الألعاب لخلق مجتمعات والتواصل". وقال  إن "إجراءات سوني كلفت الملايين من الأشخاص الذين لا يمكنهم تحمُّل تكلفتها، خصوصاً أننا في خضم أزمة للتكلفة المعيشية ومحافظ المستهلكين تُعصر بشكل لم نعهده قط". 
 
(عربي بوست)
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