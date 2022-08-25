Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات لم تشهدها السيارات من قبل... تعرفوا إلى مركبة "Roewe- RX9" الجديدة!

Lebanon 24
25-08-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-984115-637970286791650783.jpg
Doc-P-984115-637970286791650783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت SAICالصينية عن سيارة Roewe- RX9 الجديدة التي حصلت على تقنيات لم تشهدها مركبات الكروس أوفر العائلية الكبيرة.

وتبعا للتسريبات فإن السيارة الجديدة ستطرح بعدة نماذج، أحدها سيحصل في واجهة القيادة على شاشة لمسية كبيرة تتحرك على كامل عرضها لتوفر استخداما مريحا للسائق والراكب الموجود بجواره، كما سيطرح منها نموذج آخر ستزود واجهة القيادة فيه بشاشة طولية عملاقة بمقاس 48 بوصة.
Advertisement

وستوفر هذه السيارة أحدث التقنيات لركابها مثل تقنيات التحكم عبر الأوامر الصوتية، وتقنيات الرؤية ثلاثية الأبعاد عبر الكاميرات، كما ستجهز بأنظمة مولتيميديا متطورة، ومكبرات صوت عالية الأداء من Bose.

وتأتي Roewe- RX9 بهيكل بطول 5 أمتار تقريبا، عرضه 285 سم، ارتفاعه 178 سم، وستجهز قمرتها بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب، كما ستزود بمصابيح LED متطورة، وأنظمة أمان متطورة تؤمن الفرملة الآلية في حالات الطوارئ، وستجهز بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل هذه المركبة بمحركات بنزين توربينية بأربع أسطوانات وعزم 234 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.
 
 
(روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-08-25
05:00 | 2022-08-25
02:00 | 2022-08-25
23:00 | 2022-08-24
16:00 | 2022-08-24
14:00 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website