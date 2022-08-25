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تكنولوجيا وعلوم
بمواصفات لم تشهدها السيارات من قبل... تعرفوا إلى مركبة "Roewe- RX9" الجديدة!
Lebanon 24
25-08-2022
|
11:00
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كشفت SAICالصينية عن سيارة Roewe- RX9 الجديدة التي حصلت على تقنيات لم تشهدها مركبات الكروس أوفر العائلية الكبيرة.
وتبعا للتسريبات فإن السيارة الجديدة ستطرح بعدة نماذج، أحدها سيحصل في واجهة القيادة على شاشة لمسية كبيرة تتحرك على كامل عرضها لتوفر استخداما مريحا للسائق والراكب الموجود بجواره، كما سيطرح منها نموذج آخر ستزود واجهة القيادة فيه بشاشة طولية عملاقة بمقاس 48 بوصة.
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وستوفر هذه السيارة أحدث التقنيات لركابها مثل تقنيات التحكم عبر الأوامر الصوتية، وتقنيات الرؤية ثلاثية الأبعاد عبر الكاميرات، كما ستجهز بأنظمة مولتيميديا متطورة، ومكبرات صوت عالية الأداء من Bose.
وتأتي Roewe- RX9 بهيكل بطول 5 أمتار تقريبا، عرضه 285 سم، ارتفاعه 178 سم، وستجهز قمرتها بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب، كما ستزود بمصابيح LED متطورة، وأنظمة أمان متطورة تؤمن الفرملة الآلية في حالات الطوارئ، وستجهز بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستعمل هذه المركبة بمحركات بنزين توربينية بأربع أسطوانات وعزم 234 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.
(روسيا اليوم)
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