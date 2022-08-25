Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"فيسبوك" يكشف سبب خلل غريب في البريد العشوائي للمشاهير

Lebanon 24
25-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-984223-637970505402959994.jpg
Doc-P-984223-637970505402959994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واجه موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" خللا غريبا تسبب في أن بعض المستخدمين وجدوا عددا كبيرا بشكل غير طبيعي من المنشورات المتعلقة بالمشاهير في خلاصات المحتوى الخاصة بهم.  


ولاحظ DownDetector ، وهو موقع إلكتروني يتتبع حالات انقطاع الموقع ارتفاعا في عدد المستخدمين الذين أبلغوا عن مشكلات مع "فيسبوك" في ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، إذ أشارت العديد من الشكاوى إلى مشاكل في موجز المنصة و"منشورات المشاهير".
Advertisement

وقال متحدث باسم Meta في بيان: "في وقت سابق، تسبب تغيير في التكوين في مواجهة بعض الأشخاص لمشكلات في موجز "فيسبوك" الخاص بهم، لقد تم حل المشكلة في أسرع وقت ونعتذر عن أي إزعاج سببه الخلل".

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-08-25
11:00 | 2022-08-25
08:00 | 2022-08-25
05:00 | 2022-08-25
02:00 | 2022-08-25
23:00 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website