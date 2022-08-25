"فيسبوك" يكشف سبب خلل غريب في البريد العشوائي للمشاهير

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واجه موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" خللا غريبا تسبب في أن بعض المستخدمين وجدوا عددا كبيرا بشكل غير طبيعي من المنشورات المتعلقة بالمشاهير في خلاصات المحتوى الخاصة بهم.ولاحظ DownDetector ، وهو موقع إلكتروني يتتبع حالات انقطاع الموقع ارتفاعا في عدد المستخدمين الذين أبلغوا عن مشكلات مع "فيسبوك" في ساعات الصباح الباكر يوم الأربعاء، إذ أشارت العديد من الشكاوى إلى مشاكل في موجز المنصة و"منشورات المشاهير".وقال متحدث باسم Meta في بيان: "في وقت سابق، تسبب تغيير في التكوين في مواجهة بعض الأشخاص لمشكلات في موجز "فيسبوك" الخاص بهم، لقد تم حل المشكلة في أسرع وقت ونعتذر عن أي إزعاج سببه الخلل".