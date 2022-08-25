Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تعرف إلى أقوى هواتف أندرويد على الإطلاق! (فيديو)

Lebanon 24
25-08-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-984224-637970506631358499.png
Doc-P-984224-637970506631358499.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت بعض مواقع الإنترنت عن الهاتف الجديد الذي طورته Asus ليكون أقوى هواتف أندرويد من حيث الأداء والتقنيات حتى الآن.

ويأتي هاتف ROG Phone 6D الجديد بتصميم مميز جدا، وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX4، أبعاده (173/77/10.3) ملم، وزنه 239 غ.
Advertisement

أما شاشاته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2448/1080) بيكسل، ترددها 165 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 800 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass Victorus المقاوم للصدمات والخدوش، كما جهّز الهاتف بشاشة تفاعلية صغيرة إضافية بمقاس 2 بوصة.
 
 
ويضمن الأداء الجبار لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 12، ومعالج MediaTek Dimensity 1300 Plus المطور بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 18 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت قابلة للتوسيع.
 
وحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+13+5) ميغابيكسل فيها عدسة لتصوير الماكرو، وعلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل.

وزودته Asus بمنفذين لشرائح الاتصال، وملحقات خارجية خاصة لتبريد هيكله أثناء الاستعمال المكثف، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2022-08-26
16:00 | 2022-08-25
14:00 | 2022-08-25
11:00 | 2022-08-25
08:00 | 2022-08-25
05:00 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website