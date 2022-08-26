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تكنولوجيا وعلوم

إكتشاف كوكب تغطّيه المياه بالكامل!

Lebanon 24
26-08-2022 | 05:00
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اكتشف العلماء كوكب يقع على بعد 100 سنة ضوئية من الأرض مغطى بالكامل بطبقة سميكة من الماء، على غرار بعض أقمار المشتري وزحل، وإنه أكبر حجمًا وكتلًا من الأرض، ويجلس بعيدًا عن نجمه بما يكفي لدعم الحياة.
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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اكتشف فريق دولي من الباحثين TOI-1452 b، وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول أحد نجمين صغيرين في نظام ثنائي يقع في كوكبة دراكو.
 
قاد الاكتشاف تشارلز كديو، طالب دكتوراه في جامعة مونتريال وعضو في معهد أبحاث الكواكب الخارجية (iREx) باستخدام تلسكوب TESS الفضائي التابع لناسا، الذي يمسح السماء بأكملها بحثًا عن أنظمة كوكبية قريبة من كوكبنا.
 
وأظهرت إشارة من TESS انخفاضًا طفيفًا في السطوع كل 11 يومًا، مما سمح لعلماء الفلك بالتنبؤ بوجود كوكب أكبر بحوالي 70% من الأرض.

 
وقد يكون الكوكب الخارجي TOI-1452 b صخريًا مثل كوكبنا، لكن نصف قطره وكتلته وكثافته تشير إلى عالم مختلف تمامًا عن عالمنا.
(اليوم السابع) 
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