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تكنولوجيا وعلوم

أكثر تفصيلاً... شاهد صورة جديدة للقمر

Lebanon 24
26-08-2022 | 08:00
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قام اثنان من المصورين الفلكيين بإسقاط ما يسمونه الصورة الأكثر تفصيلا بشكل مثير للقمر - نتيجة جهد شاق لمدة عامين تقريبا وأكثر من 200000 إطار قيد الإعداد وفقا لما نقله موقع RT.
 
ومنذ آلاف السنين، نظر البشر لأعلى ورأوا نفس الجرم السماوي الفضي يمر عبر سماء الليل - لكن لم يكن هكذا أبدا. وكما يقول أندرو مكارثي، أحد عشاق التصوير الفضائي، عن تعاونه مع عالم الكواكب كونور ماثرن، "انظر" إلى هذه الصورة المذهلة: بينما تتغذى على هذه الصورة الجميلة التي تبلغ دقتها 174 ميجابكسل، يمكنك رؤية القمر باللون الأحمر الممزوج والأزرق الداكن، مضاء على الجانب الأيمن وهو يواجه الأرض.
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وأوضح مكارثي للمشاهدين الفضوليين على "تويتر" أن البقع الحمراء عبارة عن حديد وفلسبار يتأكسد بفعل ذرات الأكسجين الشاردة من الأرض.

 
وعلى الرغم من أن الألوان قد تبدو خاطئة، إلا أنها من الناحية الفنية هي الألوان الحقيقية للقمر، إلا أن أعيننا ليست حساسة بما يكفي لرؤيتها، ولذا أعطى مكارثي الصورة دفعة تشبع لإبراز الألوان بكل مجدها.
 
وتخصص مكارثي هو في الواقع صور مفصلة، والتقاط عشرات الآلاف من الصور لرصد كل زاوية وركن وحفرة على سطح القمر. 
 
وبالنسبة لطريقة صنعها، تتكون التحفة الفنية من أكثر من 200000 صورة، تم التقاطها جميعا على مدار أمسية واحدة ومكدسة معا.
 
 
(اليوم السابع)
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