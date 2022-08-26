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تكنولوجيا وعلوم

"تيك توك يتعقّب كلّ تحرّك لك على مواقع أخرى.. ما حقيقة ذلك؟

Lebanon 24
26-08-2022 | 02:00
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كشف بحث جديد أجراه مهندس البرمجيات فيليكس كراوس، أن «تيك توك» لديه القدرة على تتبع كل نقرة على شاشتك أثناء التصفح في تطبيق «iOS» الخاص به، بما في ذلك الروابط التي تم النقر فوقها وكلمات المرور المكتوبة.
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وبحسب الجارديان، يشير التصفح داخل التطبيق إلى أي نشاط على مواقع الجهات الخارجية التي تفتح في التطبيق، وليس في نافذة خارجية.

وأصدر «كراوس» تقريرًا يبحث في منصات الوسائط الاجتماعية لرموز «JavaScript» بمنصات الوسائط الاجتماعية التي يتم إدخالها في مواقع الويب الخارجية لتتبع نشاط المستخدم.
 
وتوصل إلى أن تطبيق «تيك توك» يتتبع جميع ضغطات المفاتيح والنصوص، والتي قد تتضمن معلومات خاصة مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان.

ومع ذلك، أكد «كراوس» أن التطبيق بالضرورة لا يتصرف بشكل ضار لمجرد أنه يضخ رموز «JavaScript» في مواقع الويب الخارجية، لافتًا إلى أنه لا توجد طريقة لمعرفة التفاصيل الكاملة حول نوع البيانات التي يجمعها كل متصفح داخل التطبيق، أو كيف يتم نقل البيانات أو استخدامها.

من جانبه، نفى متحدث باسم تيك توك مزاعم الدراسة لصحيفة The Guardian Australia، قائلاً إن استنتاجاتها حول تطبيق الفيديو القصير غير صحيحة ومضللة، وفقًا لـ tech times.

وأضاف المتحدث في بيان أن الباحث يقول تحديدًا أن كود «JavaScript» لا يعني أن تطبيق تيك توك يفعل أي شيء ضار، ويعترف بأنه ليس لديه طريقة لمعرفة نوع البيانات التي يجمعها داخل التطبيق.

(المصري اليوم)
 
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