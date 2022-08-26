"تويوتا" تكشف عن سياراتها العائلية... تعرفوا إلى "Sienta" الجديدة

Advertisement

كشفت تويوتا عن سيارة Sienta الجديدة التي صممت لتكون مركبة عائلية بامتياز، ولتوفر لركابها أفضل معايير الراحة والرفاهية.بالإضافة إلى التصميم المميز والعصري حصلت السيارة على هيكل ميني فان بطول 4 أمتار و26 سنتيمترا، عرضه 169 سم، ومجهز بثلاثة صفوف من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب.وجهزت مقاعد هذه السيارة بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، كما حصلت هذه المقاعد على حوامل للأكواب وقوارير المياه، وعلى منافذ USB لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، ومنافذ خاصة باستطاعة 110 واط لتشغيل الأجهزة الكهربائية.وصممت الأبواب الجانبية لهذه السيارة لتنزلق بشكل سلس لتؤمن دخول وخروج الركاب منها بسهولة، أما الباب الخلفي فصمم ليساعد على دخول الكراسي المتحركة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، أما واجهة القيادة فجهزت بأحدث أنظمة المولتيميديا وحصلت على شاشة لمسية متطورة.