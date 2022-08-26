للمرة الأولى.. رصد ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب خارجي

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رصد التلسكوب الفضائي جيمس ويب للمرة الأولى وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب خارجي، أي كوكب خارج المجموعة الشمسية التي تضم الأرض، وهو اكتشاف يبيّن قدراته الهائلة ويشوّق العلماء لمتابعة البيانات الإضافية التي سيوفرها في هذا الشأن.ومع أن الكوكب المكتشف عملاق غازي وساخن، يستحيل وجود حياة عليه بالمفهوم الذي نعرفه، يُظهر هذا الاكتشاف إمكان إجراء عمليات مراقبة للكواكب الصخرية تهدف في نهاية المطاف إلى معرفة ما إذا كانت تتوافر على أحدها ظروف مؤاتية لنشوء أشكال من الحياة، وفقا لـ"فرانس برس".واعتبر عالم الفيزياء الفلكية في هيئة الطاقة الذرية الفرنسية، بيار-أوليفييه لاغاج، الخميس، أن هذا الاكتشاف "يفتح باباً أمام إجراء دراسات مستقبلية عن كواكب فائقة شبيهة بالأرض"، وفقا لـ"فرانس برس".أما أستاذة الفيزياء الفلكية في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، ناتالي باتاليا، فاعتبرت أن الاكتشاف مذهل، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر"، "لدينا حقا فرصة لاكتشاف الغلاف الجوي للكواكب بحجم الأرض".وشرحت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن رصد ثاني أكسيد الكربون سيتيح أيضا معرفة المزيد عن تكوين هذا الكوكب المسمى WASP-39 b والذي تم اكتشافه عام 2011.