"ناسا" في سباق مع الزمن.. فهل ستتمكن من تحقيق خططها قبل الصين؟

تسعى وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لبناء قواعد دائمة على سطح القمر وذلك بعد أن علمت بأن الصين لديها خطط بالقيام بالأمر ذاته.

وذكرت شبكة "CNN"، أن وكالة ناسا تنوي العودة إلى القمر هذه المرة ليس لترك آثار أقدام ولا أعلام هناك إنما تريد بناء قواعد قمرية.

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وأوضحت أن جزءا من سبب رغبة ناسا بالقيام بذلك هو أن الصين لديها خطط للقيام بالأمر ذاته أيضا.



وبعد نصف قرن من نهاية عصر برنامج أبولو، تستهدف "ناسا" تحقيق قفزة عملاقة في طموحاتها المتجددة بخصوص القمر.

يأتي ذلك مع الإطلاق الأول المقرر يوم الاثنين المقبل كبسولة أوريون المصممة لحمل أفراد الطاقم.

ومن المقرر إطلاق المركبة الفضائية أوريون المدمجة من مركز كنيدي للفضاء، وإرسال الكبسولة غير المأهولة حول القمر والعودة إلى الأرض في رحلة تجريبية مدتها 6 أسابيع تسمى "أرتميس1".

كلفت كبسولة رواد الفضاء "أوريون" حتى الآن وكالة ناسا ما لا يقل عن 37 مليار دولار، بما في ذلك التصميم والبناء والاختبار والمنشآت الأرضية.

ويهدف برنامج أرتميس التابع لناسا، والمسمى على اسم الآلهة التي كانت أخت أبولو التوأم في الأساطير اليونانية القديمة، إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر في وقت مبكر من عام 2025 وإنشاء مستعمرة قمرية طويلة الأجل كنقطة انطلاق لرحلات مستقبلية أكثر طموحا ترسل الناس إلى المريخ.

(سبوتنيك)