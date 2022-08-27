الصين تطلق منافسا قويا لسيارات Jeep الأميركية





وتتميز Haval H-Dog بمظهر كلاسيكي بعض الشيء يمنحها ملامح المركبات الرباعية الدفع، وبنفس الوقت زودت بالعديد من العناصر الخارجية التي تدل على تطورها مقارنة بالسيارات الجديدة.

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وحصلت السيارة على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وعلى ممتصات صدمات مقواة بالفايبر المتين والمرن، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و70 سنتيمتراـ عرضه 190 سم، وارتفاعه 178 سم. كشفت عملاقة صناعة السيارات الصينية Haval عن مركبتها الجديدة التي صممت لتكون منافسا قويا لسيارات Jeep رباعية الدفع الأميركية.وتتميز Haval H-Dog بمظهر كلاسيكي بعض الشيء يمنحها ملامح المركبات الرباعية الدفع، وبنفس الوقت زودت بالعديد من العناصر الخارجية التي تدل على تطورها مقارنة بالسيارات الجديدة.وحصلت السيارة على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وعلى ممتصات صدمات مقواة بالفايبر المتين والمرن، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و70 سنتيمتراـ عرضه 190 سم، وارتفاعه 178 سم.

www.youtu.be/pybNygOQXNE

وزودت هذه السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا، ونظام صوتيات متطور يعمل مع مكبرات صوت من إنتاج JBL، ووزعت بعض هذه المكبرات في مساند الرأس في مقاعد السيارة، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على شاشة لمسية كبيرة متعددة الوظائف.

كما دعمت Haval هذه المركبة بأنظمة تعليق متطورة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات تعمل بتقنية 360 درجة.

ويضمن الحركة الممتازة لهذه السيارة نظام هجين مزود بمحركات بنزين ومحركات كهربائية تولد عزما يعادل 326 حصانا، وتعمل مع نظامي دفع أمامي ورباعي.

(روسيا اليوم)