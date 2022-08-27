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تكنولوجيا وعلوم

هواوي في خطر... هذا ما كشفه مؤسسها

Lebanon 24
27-08-2022 | 16:00
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حذَّر مؤسس "هواوي" من مستقبل صادم لشركة التقنية في وثيقة داخلية مسربة، إذ قال إن الشركة إذا كانت ترغب في النجاة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، فعليها أن تتجه إلى مزيد من إقالة الموظفين وسحب الاستثمارات، بحسب ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية.
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وقال رين تشينغ فاي لفريق هواوي: "سيُمثل العقد المقبل فترةً تاريخية مؤلمة للغاية، بالتزامن مع استمرار تراجع الاقتصاد العالمي"، مُشيراً إلى الجائحة، وتأثير الحرب الأوكرانية، و"الحصار المستمر" من الولايات المتحدة لبعض الشركات الصينية.

تابع رين قائلاً: "يجب أن تخفض هواوي توقعاتها مفرطة التفاؤل للمستقبل، ويجب أن تصبح النجاة هي المبدأ التوجيهي الأكثر أهمية حتى 2023 أو 2025. ولا ينبغي أن ننجو فقط، بل يجب أن ننجو بكل أناقة".

تعمل هواوي، التي تُعتبر أكبر شركة صينية عادةً، على إدارة الانخفاضات الكبيرة في الإيرادات والأرباح. إذ تراجعت الإيرادات بنسبة 14% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بينما تقلّص هامش الربح الصافي من 11.1% العام الماضي، إلى 4.3% فقط خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكانت الشركة في محور التوترات الأمريكية-الصينية، التي شهدت حظر واشنطن وبعض الدول الغربية دخول هواوي إلى أسواقها بحجة مخاوف الأمن القومي. كما مُنِعَت الشركة من شراء بعض التقنيات الأجنبية كذلك.
 
(عربي بوست)
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