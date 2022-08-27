الصور الحساسة على الهواتف... اليكم اسرع طريقة لاخفائها

ربما التقطت صورةً لرقم تأمينك الاجتماعي، أو شهادة ميلادك، أو كشف الأجور والضرائب، أو ربما تريد الاحتفاظ بصور أطفالك في مكانٍ آمن، أو ربما لست مستعداً بعد لـ"حذف" صور عطلتك مع حبيبتك السابقة، جميعها أمورٌ تثير قلقنا عندما يتعلق الأمر بالصور الشخصية.وتحتوي معارض الصور في هواتفنا على مئات اللحظات والذكريات التي نرغب في العودة إلى بعضها ونسيان البعض الآخر، ولكننا في الوقت ذاته نخشى أن يصل أحدٌ ما إلى صورنا تلك لنلجأ إلى بعض الحيل من أجل إخفاء الصور.

تأتي بعض أجهزة سامسونغ بخيار "المجلد الآمن". ويمكنك إعداد هذا الخيار بفتح تطبيق "الإعدادات"، والتوجه إلى "المقاييس الحيوية والأمان"، ثم النقر على "المجلد الآمن".وقم بتهيئة المجلد عن طريق اختيار طريقة القفل المفضلة، مثل رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور.وربما تحتاج إلى تسجيل الدخول في حساب سامسونغ لإتمام هذه الخطوة.ويمكنك إضافة الصور إلى المجلد الآمن من شاشة التطبيقات. انقر على "إضافة ملفات"، ثم اختر الصور التي تريد إخفاءها.وإذا كنت تريد إخفاء المجلد الآمن بعدها، فتوجه إلى "الإعدادات"، ثم انقر على "المقاييس الحيوية والأمان"، واختر "المجلد الآمن". واضغط بعدها على زر "إظهار المجلد الآمن" لإيقاف تشغيله والتأكيد على رغبتك في إخفائه.تقدم أجهزة أبل خاصية الألبوم المخفي أيضاً، ولن تظهر الملفات الموجودة داخل هذا الألبوم في معرض صور الكاميرا، أو الألبومات العادية، أو عروض الشرائح، أو الأدوات.ويمكنك نقل الصور إلى الألبوم المخفي بالنقر على الصورة التي تريد إخفاءها، ثم الضغط على زر "مشاركة"، واختيار "إخفاء".وتستطيع العثور على الألبوم المخفي لاحقاً بفتح تطبيق "الصور"، ثم النقر على "الألبومات"، والتمرير لأسفل حتى تصل إلى "الأدوات المساعدة".وتذكر أن أي شخص يستطيع فتح قفل جهازك سيتمكن من البحث عن الألبوم المخفي والعثور عليه، إلا إذا جعلته يختفي بإغلاقه.ويمكنك فعل ذلك بفتح تطبيق "الإعدادات"، والتمرير لأسفل حتى ترى خيار "تطبيق الصور". ثم أوقف تشغيل "ألبومات مخفية" بالنقر على الزر حتى يتحول إلى اللون الرمادي.