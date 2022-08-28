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تكنولوجيا وعلوم

روبوت نسخة طبق الأصل من البشر.. من هي "أميكا"؟

Lebanon 24
28-08-2022 | 05:00
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قامت شركة Engineered Arts في بريطانيا بتطوير الروبوت أميكا وكأنه نسخة طبق الأصل من البشر، خاصة في تعبيرات الوجه.

 

وأظهرت مجموعة من الصور الروبوت أميكا، وهي عبوسة الوجه وصاحبة ابتسامة عريضة كما تقوم بالغمز وتطبق شفتيها كالبشر.

 

وفي مقطع فيديو سابق، ظهرت الروبوت أميكا التي توصف بأنها "الروبوت الأكثر تطورا في العالم" تمسك بيد باحث.

 

من جهتها، قالت الشركة المصنعة في موقعها عبر الإنترنت: "أميكا ستكون علامة فارقة في تطوير تقنيات الروبوتات المستقبلية، وهو منصة روبوت بشرية مثالية للتفاعل بين الإنسان والروبوت، وتثير ذهول الكثيرين".

 

يُذكر أن "أميكا" قد ظهر في العديد من الفعاليات التقنية والمحافل الدولية، وذلك خلال الفترة الماضية، التي شهدت ظهور العديد من الروبوتات التي تتخذ هيئة بشرية، مثل روبوت صوفيا، وكذلك روبوت Tesla Bot (تسلا بوت)، أو "أوبتيموس"، والذي تطوره عملاقة السيارات الكهربائية تسلا، والذي كشفت عن إمكانياته العام الماضي، ومن المنتظر خروجه في هيئة نموذج تجريبي في مؤتمر تسلا للذكاء الاصطناعي AI Day في 30 أيلول المقبل.

(العربية)

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المصدر: العربية
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