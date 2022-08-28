في هذه الدول.. غوغل تتيح ألعاب أندرويد على أنظمة "ويندوز"

شركة "غوغل" أتاحت تجربة ألعاب أندرويد على الحواسيب، بتوسيع نطاق خدمة Google Play Games for PC في 5 دول، هي كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاندا وأستراليا وهونج كونج.

وكانت الشركة أتاحت الإصدار التجريبي من الخدمة مطلع العام الجاري لعدد محدود من المستخدمين، الذين كانوا يبدون رغبتهم في تجربتها عبر نظام طلب الدعوات والانضمام لقائمة الانتظار.

وبحسب موقع الخدمة، فإن الإمكانات التي كانت مطلوبة سابقاً في حواسيب المستخدمين للاستفادة بالخدمة تمثلت في توفر معالج ثماني النواة ومعالج قوي مخصص للألعاب، و20 جيغابايت متاحة من الذاكرة التخزينية، بينما مع توسيع إتاحة الخدمة انخفضت تلك الإمكانات إلى معالج بأربع أنوية ومعالج رسوميات متوسط، وتوفير 10 جيغابايت فقط من المساحة الداخلية للحواسيب الشخصية.

وتلفت غوغل إلى أن خدمتها الجديدة توفر حالياً أكثر من 50 لعبة من أشهر ألعاب أندرويد للاستمتاع بها على حواسيب ويندوز، إذ إن الخدمة تسمح للمستخدم بتسجيل الدخول إليها عبر حاسوبه من خلال حسابه على جوجل المستخدم في هاتفه أندرويد، بحيث يمكنه متابعة الاستمتاع بألعابه المفضلة على هاتفه، مع الحفاظ على سجل تقدمه وإنجازاته.

من الألعاب المتوفرة حالياً على الخدمة Summoners War وCookie Run: Kingdom وLast Fortress: Underground وTop War.

منافسة قوية

وتعتبر خدمة غوغل الجديدة بمثابة بطاقة قوية من جانبها لمنافسة مايكروسوفت وأمازون سوق إتاحة تطبيقات أندرويد إلى حواسيب ويندوز، حيث قدمت مطورة ويندوز مع إصدارها الأحدث من نظام تشغيلها للحواسيب Windows 11 دعم تشغيل تطبيقات أندرويد، وذلك عبر الاعتماد على متجر أمازون Amazon App Store.

(الشرق نيوز)