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تكنولوجيا وعلوم

قبيل الكشف عنه.. تسريبات جديدة عن آيفون 14

Lebanon 24
28-08-2022 | 16:00
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عقب إعلان شركة أبل أنها ستكشف عن سلسلة هواتف آيفون 14 الجديدة يوم 7 سبتمبر المقبل، اتسعت دائرة التسريبات، لتركز بصورة رئيسية على شكل الشاشة الجديد.

فقد كشفت مجلة "فوربس" الأميركية أن التسريبات التي أشارت إلى أن "أبل" ستغير بشكل جذري شكل "آيفون 14" كانت تقتصر حتى وقت قريب على "مخططات مسربة" و"تصورات فنية".
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فيما أضافت أن هذا الأمر لم يستمر أكثر، لافتة إلى أن هناك موجة من التسريبات الجديدة كشفت أن هاتف "آيفون 14 برو" لا يحتوي على "نوتش"، وهو عبارة عن نتوء في أعلى شاشة الهاتف ويضم الكاميرا الأمامية والسماعة.

وهذه أول مرة يجري فيها الكشف عن خلو الهاتف المرتقب من هذا الجزء.

مغرد صيني
كما توقعت "فوربس" أن تكون "أبل" قد توصلت إلى تكنولوجيا جديدة قادت لهذا التصميم، الذي وصفته المجلة بـ"المثير للدهشة".

كذلك بينت أن التسريبات الجديدة جاءت من مغرد صيني يحمل اسم DuanRui على "تويتر"، مشيرة إلى أنه يملك سجلاً حافلاً في مجال التسريبات التقنية.

وقالت إن هذا المغرد نشر صوراً لشاشة "آيفون 14 برو"، و"آيفون 14 برو ماكس"، حيث كانت الكاميرا الأمامية داخل الشاشة.

في حين بدا الثقب الخاص بالكاميرا أكبر بكثير من التقارير الأولية التي تحدثت عن الأمر.

انسجاماً مع سياسة التصميم الجديدة
يشار إلى أن إلغاء مساحة "النوتش" في أعلى الشاشة ضغط على عناصر كثيرة فيها، حيث أفادت تقارير أن "أبل" حرّكت رموز شركة الاتصال وخدمة "واي فاي" ورمز البطارية إلى الأسفل قليلاً ونحو اليمين.

يأتي هذا التطور انسجاماً مع سياسة التصميم الجديدة في "أبل" التي تقضي بوجود الكاميرا تحت الشاشة، وهو ما قد بدأ العام الماضي في حاسوب "ماك بوك".
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