واتساب تطلق خدمة طال انتظارها

لطالما واجه العديد من مستخدمي تطبيق التواصل الفوري واتساب مشكلة حذف الرسائل بسرعة عن طريق الخطأ، فتصبح استعادتها شبه مستحيلة.

ووفق تقارير إخبارية ستصبح هذه المشكلة محلولة قريبا.



فقد أفاد موقع (WaBetaInfo) الذي يتابع أخبار تطبيق التواصل الفوري الشهير الإخباري، أن واتساب يختبر حاليا على النسخة التجريبية ميزة تتيح للمستخدمين استعادة الرسائل التي يحذفونها عن طريق الخطأ.

Advertisement

وذكر أن الاختبار يتعلق في المرحلة الحالية على نسخة تجريبية تخص الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد. وفي وقت لاحق، قال إنه رصد الميزة في الإصدار التجريبي للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل "أي أو أس"، أي هواتف آيفون.



وجاءت هذه الخطوة بعد معلومات تحدثت عن اعتزام شركة "ميتا" التي تملك "واتساب" إطلاق ميزة من هذا القبيل قبل مدة.