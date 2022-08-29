كم نيزك يحترق فى مجال الأرض الجوي سنويا؟

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تحترق الملايين من القطع الصخرية من الفضاء الخارجي في الغلاف الجوي للأرض، فما عدد النيازك التي تضرب الأرض كل عام؟وتُعرف الصخور من الفضاء التي تهبط على الأرض باسم النيازك، وتعد التأثيرات الخطيرة لها نادرة للغاية بحسب العماء، مثل تلك النيازك التي من المحتمل أنها أنهت عهد الديناصورات قبل حوالي 66 مليون سنة، والتي سببها كويكب أو مذنب يبلغ قطره حوالي 6 أميال (10 كيلومترات).وتكون معظم الصخور التي تسقط على الأرض صغيرة جدا، وعدد قليل نسبيا ينجو من الانهيار الناري عبر الغلاف الجوي للأرض.ويقدر العلماء أن أقل من 10000 نيزك يصطدم بأرض الأرض أو مياهها، مقارنة بالقمر، الذي لا يحتوي على غلاف جوي ويصاب بأحجام متفاوتة من الصخور الفضائية.ويتراوح حجمها من الصخور التي يبلغ عرضها حوالي 3 أقدام وصولا إلى النيازك الدقيقة بحجم حبيبات الغبار، وفقا لجمعية النيازك الأميركية.عندما تحرث النيازك الغلاف الجوي للأرض، فإنها تحترق من احتكاك الهواء وتنتج خطوطا من الضوء عبر السماء، وتسمى هذه الصخور المتساقطة النيازك، ويُعرف النيزك اللامع باسم كرة نارية ، وفقا لـ جمعية الأرصاد الجوية الأمريكية