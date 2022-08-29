هل تخطط أمازون للاستحواذ على شركة ألعاب؟

كشفت تقارير سابقة عن أن شركة أمازون كانت تخطط للاستحواذ على شركة ألعاب الفيديو Electronic Arts.

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ففي وقت سابق ، ادعى تقرير صادر عن USA Today أنه تم توظيف العملاق e-tailer لتقديم عطاءات للشركة التي تمتلك ألقاب مثل Apex Legends و FIFA و Madden، ومع ذلك ، قد لا يكون هذا هو الحال، حيث أشار تقرير أحدث صادر عن CNBC إلى أن أمازون ليس لديها مثل هذه الخطط وقد ترددت شائعات للتو.وفي غضون ذلك، ساعدت هذه الأخبار على نمو أسهم EA بنسبة 4٪ تقريبًا مما أعطى الشركة تقييمًا في السوق بأكثر من 37 مليار دولار، كما تلاحظ رويترز، ووفقًا لتقرير CNBC، قال متحدث باسم أمازون إن الشركة لا تعلق على الشائعات أو التكهنات ورفض المتحدث باسم EA التعليق على هذا الموقف.ويذكر التقرير أن الشركة كانت مشغولة بعمليات الاستحواذ هذا العام، وفي الآونة الأخيرة، أعلنت أمازون عن خططها للاستحواذ على شركة iRobot ، وهي شركة معروفة بمكانسها الكهربائية الروبوتية - Roomba، مقابل 1.7 مليار دولار. في وقت سابق ، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها ستشتري سلسلة الرعاية الأولية البوتيك - One Medical مقابل 3.9 مليار دولار ، كما يشير التقرير.وفقًا للتقرير، حتى إذا كانت Amazon تخطط للاستحواذ على EA ، فيمكن أن تساعد المصمم الإلكتروني على زيادة وجوده في عالم الألعاب، حيث يمتلك عملاق التكنولوجيا بالفعل Twitch ، وهي خدمة بث ألعاب شهيرة ، كما أطلق خدمة الألعاب السحابية المسماة - Luna، بصرف النظر عن هذا ، تقدم أمازون أيضًا امتيازات ألعاب كجزء من برنامج الولاء Prime الخاص بها ، كما يشير التقرير.وشهدت صناعة الألعاب العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ هذا العام. أعلنت Microsoft عن خططها لشراء Activision Blizzard في صفقة بقيمة 68.7 مليار دولار في يناير ، وقالت Take-Two Interactive مؤخرًا إنها ستستحوذ على Zynga مقابل 11 مليار دولار.