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تكنولوجيا وعلوم

خطأ غريب على فيسبوك يطال المشاهير.. ما هو؟

Lebanon 24
29-08-2022 | 08:00
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حدث خلل غريب فى منصة التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أرسل منشورات وتعليقات غير مرغوب فيها من صفحات المشاهير إلى جميع المستخدمين.
 
امتلأت الصفحات الرئيسية للمستخدمين بمنشورات لا حصر لها نشرت من صفحات مشاهير، مثل ليدى جاجا، ونيرفانا، وفرقة بيتلز، وجوريلاز، وتوم كروز، وحتى الرئيس الأميركي جو بايدن.
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وبعد أن استمرت المشكلة لثلاث ساعات، قامت شركة «ميتا» بحلها ونشرت اعتذاراً عما حدث.

وكتب المتحدث باسم «ميتا»، ألكساندر فويكا، على تويتر، قائلاً إن السبب فيما حدث هو تغيير غير متوقع حدث فى الإعدادات، لكنه أكد على أن المشكلة قد تم حلها.

وسارع المستخدمون إلى الاستفادة من هذا الخلل، وقاموا بنشر رسائل وتعليقات وهم على علم أنها ستصل وتنتشر إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين، مثال على ذلك أرسل بعض المستخدمين رسائل غير مرغوب فيها تحوى روابط طلب جمع تبرعات عن طريق تطبيق «باي بال».
 
(المصري اليوم)
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