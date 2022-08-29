موجات الحرّ الى ازدياد... هذا ما اكده العلماء

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أعلن علماء جامعتي هارفارد وواشنطن الأمريكية، أن موجات الحر الشديد مع درجات الحرارة المرتفعة الخطرة على حياة البشر ستزداد خلال هذا القرن أكثر من 3-10 مرات مما في الوقت الحاضر.ووفقا لهم، أكثر مناطق العالم التي ستتعرض لموجات الحرارة الشاذة هي الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا والصين واليابان، حيث ستصل فيها درجة الحرارة إلى 39.4 درجة مئوية.ويتوقع الباحثون استنادا إلى فرضية أن معدل ارتفاع درجة الحرارة في العالم سيكون بمقدار 2 درجة مئوية سنويا، أن يكون هذا الأمر أكثر وضوحا في بلدان المنطقة الاستوائية، حيث سيتضاعف عدد الأيام التي تكون فيها درجة حرارة الهواء 51 درجة مئوية فوق الصفر.وتجدر الإشارة، إلى أنه بسبب موجة الحر والجفاف الذي تعيشه أوروبا، حذر مربو الماشية في إسبانيا من احتمال ارتفاع أسعار اللحوم بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الكهرباء، حيث جفت 80 بالمئة من أحواض المياه المخصصة للماشية بسبب الحرارة الشديدة. كما أن الماشية تعاني من الإجهاد الحراري، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج اللحوم والحليب. "إزفيستيا"