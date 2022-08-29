ناسا تلغي إطلاق صاروخها باتجاه القمر.. إليكم السبب

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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عبر بثها المباشر بالفيديو، اليوم الاثنين، إلغاء عملية إطلاق اللصاروخ الجديد نحو القمر بسبب مشكلة فنية في أحد محركاته.ومن المتوقع أن يستمر إرجاء هذه المهمة، التي تشكل انطلاق برنامج "أرتيميس" الفضائي الأميركي للعودة إلى القمر، لبضعة أيام على الأقل بدء.ومن المتوقع أن يتم تأجيل الإطلاق إلى يوم الجمعة، الثاني من أيلول، وإذا حدث تأخير أو تأجيل آخر فسوف يكون الإطلاق في الخامس من الشهر عينه، بحسب ما ذكرت فرانس برس.لكن يتعين في بادئ الأمر تقويم المشكلة من جانب فرق ناسا قبل تحديد الموعد الجديد.من جهتها، قالت الأسوشيتد برس، إن تسربات الوقود وصدع محتمل تم اكتشافه خلال الاستعدادات النهائية للإقلاع أدى إلى تأخير إطلاق الصاروخ الجديد نحو القمر.فمع اقتراب دقائق الإطلاق الثمينة، توقفت ناسا مرارا وبدأت في تزويد صاروخ نظام الإطلاق الفضائي بالوقود بما يقرب من مليون غالون من الهيدروجين والأكسجين شديد البرودة بسبب التسرب.وتأخرت عملية تزود الصاروخ بالوقود لما يقرب من ساعة بسبب العواصف الرعدية قبالة مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.