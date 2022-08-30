29
o
بيروت
36
o
طرابلس
17
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
31
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ناسا: البشرية ستذهب إلى القمر للعيش
Lebanon 24
30-08-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال بيل نيلسون رئيس وكالة "ناسا" الأميركية للفضاء، إن الهبوط الجديد لرواد الفضاء على سطح القمر سيهدف إلى ضمان بقاء الإنسان لفترة أطول على القمر، والعيش وتعلم تقنيات جديدة هناك وفقا لما نقلته RT .
Advertisement
وقال نيلسون في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "نحتاج إلى التركيز على البقاء على القمر لفترة أطول من مجرد الهبوط والبقاء هناك لمدة يومين ثم المغادرة".
وبحسب مدير "ناسا"، فإن البشرية ستذهب إلى القمر "للعيش والدراسة هناك"، كما أشار الى أن حجم هذه المهام هو بالضبط الذي يحدد حقيقة أن الاستعدادات لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر تستغرق وقتا طويلا.
وقال نيلسون: "بمجرد أن نذهب إلى القمر، سنعيش وندرس هناك، سنطور تقنيات جديدة، كل هذا من أجل الذهاب إلى المريخ مع أشخاص آخرين".
وأوضح نيلسون أنه لا يعتبر أنه من الممكن على المدى القصير لشخص ما أن يعيش على القمر بالمعنى المعتاد عموما.
(اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة
راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)
Lebanon 24
راشيل وساندرين الراسي في وداع شقيقهما جورج.. لحظات مؤثرة وحالة اغماء (فيديو)
08:13 | 2022-08-29
29/08/2022 08:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار
Lebanon 24
تسعيرة اشتراك الـ"10 أمبير" ستُفاجئكم.. هكذا أصبحت بالدولار
15:23 | 2022-08-29
29/08/2022 03:23:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!
Lebanon 24
فيديو مؤثر جداً لنادين الرّاسي ونجوى كرم.. المشهدُ يُبكي الحجر!
13:41 | 2022-08-29
29/08/2022 01:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبٌ يفجر مفاجأة عن العام الدراسي.. ما قاله غير عادي!
Lebanon 24
نائبٌ يفجر مفاجأة عن العام الدراسي.. ما قاله غير عادي!
13:02 | 2022-08-29
29/08/2022 01:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج الراسي في رحلته الاخيرة الى منزله... هكذا استقبلته امه وشقيقته برفقة اهالي المنطقة ( صور وفيديو)
Lebanon 24
جورج الراسي في رحلته الاخيرة الى منزله... هكذا استقبلته امه وشقيقته برفقة اهالي المنطقة ( صور وفيديو)
07:00 | 2022-08-29
29/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2022-08-29
ناسا تلغي إطلاق صاروخها باتجاه القمر.. إليكم السبب
16:00 | 2022-08-29
هواتف ذكية تثير اهتمام محبي التقنية حاليا
14:00 | 2022-08-29
في القارة القطبية... لماذا يوجد جليد باللون الازرق؟
12:00 | 2022-08-29
استخدام النفايات العضوية لاستخراج "النيوديميوم"... اليكم التفاصيل
10:00 | 2022-08-29
موجات الحرّ الى ازدياد... هذا ما اكده العلماء
08:00 | 2022-08-29
خطأ غريب على فيسبوك يطال المشاهير.. ما هو؟
فيديو
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
30/08/2022 11:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
06:20 | 2022-08-28
30/08/2022 11:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
00:24 | 2022-08-27
30/08/2022 11:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact