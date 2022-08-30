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تكنولوجيا وعلوم

ناسا: البشرية ستذهب إلى القمر للعيش

Lebanon 24
30-08-2022 | 02:00
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قال بيل نيلسون رئيس وكالة "ناسا" الأميركية للفضاء، إن الهبوط الجديد لرواد الفضاء على سطح القمر سيهدف إلى ضمان بقاء الإنسان لفترة أطول على القمر، والعيش وتعلم تقنيات جديدة هناك وفقا لما نقلته RT .
 
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وقال نيلسون في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "نحتاج إلى التركيز على البقاء على القمر لفترة أطول من مجرد الهبوط والبقاء هناك لمدة يومين ثم المغادرة".
 
وبحسب مدير "ناسا"، فإن البشرية ستذهب إلى القمر "للعيش والدراسة هناك"، كما أشار الى أن حجم هذه المهام هو بالضبط الذي يحدد حقيقة أن الاستعدادات لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر تستغرق وقتا طويلا.
 
وقال نيلسون: "بمجرد أن نذهب إلى القمر، سنعيش وندرس هناك، سنطور تقنيات جديدة، كل هذا من أجل الذهاب إلى المريخ مع أشخاص آخرين".
 
وأوضح نيلسون أنه لا يعتبر أنه من الممكن على المدى القصير لشخص ما أن يعيش على القمر بالمعنى المعتاد عموما.
 
(اليوم السابع)
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