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تكنولوجيا وعلوم
بيل غيتس وسامسونغ يتعاونان لتطوير "مرحاض ذكي": يحول النفايات إلى رماد!
Lebanon 24
30-08-2022
|
05:00
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أعلنت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية عن انتهائها من تطوير نموذج أولي لمرحاض منزلي، بالتعاون مع رجل الأعمال والملياردير الأميركي، بيل غيتس. حيث يشترك «غيتس» مع «سامسونج»، في مبادرة للصحة العامة والصرف الصحي تسمى “Reinvent the Toilet Challenge”.
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والتقى جاي واي لي من سامسونغ، مع بيل غيتس في وقت سابق من هذا الشهر لمشاركة تقدمهما في “مشروع المرحاض المعاد اختراعه” لمؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية.
ويمكن للنظام الجديد تنقية وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، بينما يتم تجفيف النفايات الصلبة وتحويلها إلى رماد.
وأفادت «سامسونغ» في بيان صحفي، أن النموذج الأولي للمرحاض مخصص للاستخدام المنزلي، وتقوم مهمته على قتل الكائنات الحية الدقيقة في النفايات البشرية، من خلال المعالجة الحرارية والمعالجة الحيوية.
وتساهم هذه الوسائل في تحويل النفايات السائلة والمواد الصلبة المنبعثة في جعلها آمنة على البيئة”، لأن ندرة المياه مشكلة في بعض المناطق، ويقوم المرحاض بتنقية المياه بحيث يمكن إعادة استخدامها.
وتخطط الشركة لتقديم تراخيص بدون حقوق ملكية لبراءات الاختراع المتعلقة بالمشروع إلى البلدان النامية عندما يبدأ التسويق. من أجل إدخال هذا المرحاض المتطور إلى منازل المزيد من الناس.
وأكدت «سامسونغ» أنه بمجرد تحسين تصميم المرحاض، ستسعى مع مؤسسة «جيتس» الخيرية للحصول على شركاء في صناعته، للمساعدة في طرح المنتج في السوق الاستهلاكي.
ويكتسب المشروع أهمية بسبب المخاطر الصحية التي يشكلها الافتقار إلى مراحيض كافية في البلدان النامية والمتخلفة. وهو يدعم المنتجات التي تزيل مسببات الأمراض الضارة من النفايات البشرية، وتعمل خارج الشبكة بدون توصيلات المياه والصرف الصحي وبأقل قدر من الكهرباء، وتكلف أقل من خمسة سنتات في اليوم.
ويشار إلى أن بيل جيتس زار كوريا الجنوبية خلال الشهر الجاري، وناقش مع رئيسها يون سوك يول، تطوير لقاحات فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى قضايا صحية أخرى، وذلك خلال لقاء جمع بينهما في المكتب الرئاسي بسيئول.
(المصري اليوم)
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