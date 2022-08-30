تطبيقات تضر الهاتف.. ما هي؟

إذ أن هذه التطبيقات المخالفة غيرت اسمها ورمزها بعد تثبيتها، ما يساعد التطبيقات على عدم اكتشافها على هاتف «أندرويد» الخاص بك.في المجموع، تم تنزيل تطبيقات «أندرويد» البالغ عددها 35 تطبيقًا أكثر من مليوني مرة من متجر «غوغل بلاي».وأشهر هذه التطبيقات التي أبرزها « BitDefender» المضاد للفيروسات، خرائط موقع GPS، إذ قدرت بأكثر من 100 ألف مرة.غيّر هذا التطبيق، بعد تنزيله، تسميته إلى “الإعدادات” في محاولة لإرباك مستخدمي «أندرويد» ثم بدأ في تقديم حمولة الإعلانات الضارة.وفي حديثه عن التهديد، أوضح « BitDefender» أن أحد الطرق التي يستثمر بها مجرمو الإنترنت من وجودهم على متجر «جوجل بلاي» هي عرض الإعلانات على ضحاياهم.وفي حين أن هذا قد يبدو ضئيلًا، فإن هذه الإعلانات المقدمة للضحايا تعطل تجربة الاستخدام ويمكن أن تربط مباشرة لبرامج ضارة.كما تقدم العديد من التطبيقات الشرعية إعلانات لمستخدميها، ولكن هذه التطبيقات تعرض إعلانات من خلال إطارها الخاص، ما يعني أنها يمكن أن تقدم أيضًا أنواعًا أخرى من البرامج الضارة لضحاياها.في معظم الأحيان، يمكن للمستخدمين اختيار حذف التطبيق إذا لم يفعلوا ذلك، ولكن هذه التطبيقات الضارة الجديدة تخدع الضحايا لتثبيتها، فقط لتغيير أسمائهم وأيقوناتهم وحتى اتخاذ بعض الخطوات الإضافية لإخفاء وجودهم على الجهاز.ولا يزال بإمكان المستخدمين حذفها متى شاءوا، ولكن المطورين يقومون بذلك أكثر يصعب العثور عليها على الأجهزة المتضررة.