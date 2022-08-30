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تكنولوجيا وعلوم

ما هي خطوط إنتاج "آبل" الجديدة؟

Lebanon 24
30-08-2022 | 11:00
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لمّحت تطورات جديدة مرتبطة بشركة "آبل"، عن خط الإنتاج الجديد الذي ستطلقه الشركة في الفترة القادمة.

ووفقا لإيداعات العلامات التجارية في عدد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة، تقدمت الشركات المرتبطة بـ"آبل" بطلب للحصول على أسماء "ريالتي ون"، و"ريالتي برو"، و"ريالتي بروسيسور"، وفقا لما أوردته "بلومبرغ".
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ويتم تسجيل الايداعات لشركة تسمى "إيميرسيف هيلث سولوشين إل إل سي" التي تأسست في شباط.

وتم تقديم الأسماء في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأسواق أخرى، واستخدمت "آبل" شركات محاماة محلية لتسجيل العلامات التجارية، مثل "سمبسون جريرسون" في نيوزيلندا، وهي نفس الشركة التي استخدمتها "آبل" لتقديم اسم "آبل سيلز" هناك.

 
(سكاي نيوز)
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