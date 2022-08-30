"غوغل" تُعلن عن برمجيات جديدة ستفسح المجال للاتصال عبر أجهزة متعددة!

أعلنت شركة "غوغل" عن تطويرها برمجيات جديدة، ستفسح المجال للاتصال عبر أجهزة متعددة.

وأوضحت "غوغل" في مدونة لها أنها طرحت أداة "SDK"، والتي تساعد المطورين على جعل تطبيقاتهم تعمل عبر مجموعة متنوعة من أجهزة "أندرويد" الذكية، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية والتلفزيونات والسيارات التي لا تعمل بنظام "أندرويد".

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ومن المفترض أن تسمح أداة "SDK" للمطورين بالقيام بثلاثة أشياء رئيسية مع تطبيقاتهم: هي اكتشاف الأجهزة المجاورة، وإنشاء اتصالات آمنة بين الأجهزة، فضلا عن استضافة تجربة التطبيق عبر أجهزة متعددة.

وتستخدم أداة "SDK" عبر الأجهزة شبكة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي"، وتقنية "بلوتوث"، ونطاق عريض للغاية لتوفير اتصال متعدد الأجهزة.



ومن المتوقع أن تكون أداة "SDK" مفيدة في العديد من الحالات، منها السماح لعدة مستخدمين على أجهزة منفصلة باختيار أصناف من قائمة عند إنشاء طلب طعام جماعي من أحد المطاعم، مما يجعلك غير مضطر لتمرير هاتفك في جميع أنحاء الغرفة، كما أنه يمكن أن يتيح لك المتابعة من حيث توقفت عند قراءة أحد المقالات عند انتقالك من هاتفك إلى حاسوب لوحي، أو حتى السماح للركاب داخل السيارة بمشاركة موقع معين على الخريطة مع نظام الملاحة في السيارة.

وتعمل أداة "SDK" في الوقت الراهن مع هواتف "أندرويد" والحواسيب اللوحية التي تعمل بنظامه، لكن تريد "غوغل" أن توسع نطاق الدعم الخاص لها ليشمل أجهزة "آبل" و"ويندوز".

(سبوتنيك)